Kişisel Verileri Koruma Kurumu Suç Duyurusunda Bulundu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve gözetmek için 2016 yılında kuruldu. Kişisel verilerin korunması için oldukça önemli olan kurum, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınladığı karar ile Türk vatandaşlarının kimlik ve iletişim bilgilerinin sorgulanmasını sağlayan yazılım, program veya uygulamalar kullananlara yönelik suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Vatandaşların kişisel verilerinin sorgulanmasını sağlayan yazılım, program ve uygulamalar bu verileri avukatlar, hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlardan çeşitli yollarla elde ediyorlar.

Kişisel verilerin sızdırılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen 12'nci maddesi hükümlerine aykırılık oluşturduğu için Türk Ceza Kanunu kapsamında adli işlemlerin yapılması için kişisel verileri sızdıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları'na ihbarda bulunulacak. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 18'inci maddesi hükmü çerçevesinde bu kişiler için idari işlem uygulanacak.

2016 yılında kabul edilen kanun sayesinde vatandaşların kişisel verilerini kullandığı tespit edilenler hakkında 15 bin ile 1 milyon lira arasında idari ceza uygulanabiliyor. Bu kanun çerçevesinde geçtiğimiz ekim ayında bir hava yolu şirketi ile bir bankaya veri ihlali nedeniyle 100 bin lira idari para cezası verilmişti. Toplamda ise 2017 yılından 2019 yılı Ekim ayına kadar 129 veri ihlal bildirimi yapılırken bu ihlallerden 3 milyon kişinin etkilendiği düşünülüyor.