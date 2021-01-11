Kişisel Verileri Koruma Kurumundan WhatsApp Açıklaması!

Facebook tarafından satın alınan anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılara göstermeye başladığı gizlilik sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuş ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi haline gelmişti. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamadan sonra Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) da Whatsapp hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp İçin Açıklama Yaptı

KVKK resmî web sitesi üzerinden yapılan duyuruda son zamanların en çok konuşulan anlık mesajlaşma uygulaması hakkında önemli noktalara değinildi. KVKK’nın açıklamasında aşağıda yer alan ifadelere yer verildi.

Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Aynı gün içerisinde Rekabet Kurumu tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı:

Bilindiği üzere son günlerde WhatsApp kullanıcılarına WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir. Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.

KVKK ve Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre Facebook’un kullanıcı verilerini paylaşma girişiminin önlenmesi için gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında uygulamanın kullanıcılarına daha ayrıntılı bilgi verilecek.