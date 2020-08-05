Kişiselleştirilmiş Sağlık Sistemi Nasıl Uygulanacak? İşte Araştırma Sonuçları

Kişiselleştirilmiş sağlık sistemi, henüz yeni konuşulmasına rağmen geleceği önemli ölçüde şekillendirebilir. Dassault Systèmes’in yaptırdığı anket sonuçlarına göre, ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı. CITE Research, ABD, Fransa ve Çin’den 1.000’er katılımcıyla toplamda 3 bin kişiyle çevrimiçi bir anket düzenlendi ve sonuçlar paylaşıldı. Hadi gelin anket detaylarına birlikte göz atalım.

Sağlık planları ve uyarı sistemleri gittikçe daha fazla rağbet görüyor. Özellikle de 2030 yılına kadar kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin çok büyük bir ilgi göreceği tahmin ediliyor. Tüketiciler tarafından yapılan değerlendirmelerde, düşük maliyet ve daha uzun ömür beklentisinin büyük öneme sahip olduğu ifade edildi. Anketler ise çeşitli yaş guruplarına göre yapıldı ve değerlendirildi.

X, Y ve Z kuşağı birbirinden farklı düşünüyor

Yapılan çalışmalar sonucunda; Z kuşağı (%80), Y Kuşağı (%82) ve X Kuşağı (%80) oranında kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerine önem gösteriyor. Z Kuşağı mobiliteyi (%24), Y Kuşağı ise çevreyi (%21) ön plana çıkarıyor. Bu durum kuşaklar arasında farklı isteklerin olduğunu ortaya koyuyor.

ABD merkezli sağlık hizmeti tüketicileri sağlık hizmetlerinin yaygın olmasını talep ediyor. Çinli ve Fransız tüketiciler ise kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri için çeşitlilik koşulunu öne sürüyor. Bu durum hem kuşaklar arasında hem de ülkeler içerisinde önemli farkların olduğunu gösteriyor.

Dünya genelinde yapılan anketlere bakıldığında; %87 gibi bir bölümün kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerine talep gösterdiğini görmek mümkün. Bu konuda kuşak ayrımı yapmak küçük farklarla mümkün. Sizce kişiselleştirilmiş sağlık çalışmaları ilerleyen zamanlarda nasıl bir gelişme kaydedecek? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.