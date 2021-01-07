Kısıtlamalar Ne Zaman Kaldırılacak? Cevap Verildi

Kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediliyor. Peki kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından açıklama geldi.

Kısıtlamalar Ne Zaman Bitecek?

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamaların ne zaman biteceği ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, İlhan yaptığı açıklamada kısıtlamaların ne zaman biteceği ile ilgili şunları söyledi:

Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır.

Kısıtlamalar Etkili Oluyor Mu?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan kısıtlamaların etkili olup olmadığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı

Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor.

Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor.

Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik.

Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı da yine merak edilenler arasında. İlhan okullar ile ilgili şu cümlelere yer verdi:

15 Şubat şu anda okulların açılması için bir öngörü olarak görünüyor; ama o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirmek daha doğru olacaktır.

Vaka sayısı, hasta sayısı aşağıya doğru yönelirse okullarımızı bir kademe dahilinde eylül-ekimde yaptığımız gibi açmak daha doğru olacaktır.

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