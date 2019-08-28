Kit Harington, The Eternals ile Marvel Evrenine İlk Adımını Atıyor

Game of Thrones’un yıldızı Kit Harington, başrolünde Angelina Jolie’nin olduğu The Eternals filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) ilk adımını atıyor.

Bu yılki Disney D23 Expo, Marvel hayranları için oldukça hareketli geçti. Marvel Studios, Disney Plus özel içerikleri, Ms. Marvel, Moon Knight ve She-Hulk’u duyurdu. Ayrıca Black Panther 2’nin 6 Mayıs 2022’de geleceğini de öğrenmiş olduk. Ve stüdyo, bugün itibarıyla saflarına bir yıldız daha kattı: Kit Harington.

HBO’nun kült dizisi Game of Thrones’ta canlandırdığı Jon Snow karakteri ile hayatımıza giren ünlü isim, Marvel’ın yeni filmlerinden The Eternals’ın oyuncu kadrosuna katıldı.

1976 yılında Jack Kirby tarafından yaratılan çizgi roman serisi, Celestial adlı kozmik varlıklar tarafından yaratılan süper güçlü ve ölümsüz bir ırkı temel alıyor.

Daha önce Wolverine karakteri için ismi geçen Harington, başrolünde Angelina Jolie’nin olduğu filmde, Marvel hayranları tarafından Black Knight olarak bilinen, Ebony Blade'in koruyucusu olan Dane Whitman'ı oynayacak.

Ünlü isim ayrıca, daha önce Game of Thrones’ta beraber oynadığı Richard Madden ile yeniden bir araya gelecek. Filmde Madden’ı Ikaris karakterinde izleyeceğiz.

MCU’nun dördüncü aşamasını oluşturan filmlerden biri olan The Eternals, Jolie, Madden ve Harington’ın yanı sıra Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Lia McHugh ve Don Lee gibi pek çok yıldız ismi bir araya getiriyor.

Marvel Studios’un Başkanı Kevin Feige’ın yapımcılığını üstlendiği The Eternals’ın yönetmen koltuğunda Chloe Zhao oturuyor. Matthew ve Ryan Firpo ikilisi tarafından kaleme alınan film, 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecek.