Kitana, Mortal Kombat 11'in TV Reklamıyla Geri Döndü

Bu ayın bir diğer büyük oyunu Mortal Kombat 11. NetherRealm Studios tarafından geliştirilmiş olan kült dövüş serisinin yeni üyesi, Days Gone oyunundan üç gün sonra satışa sunulacak. Yani 23 Nisan 2019 tarihinde. Oyunların çıkış zamanları yaklaştıkça heyecanı artırmak isteyen yayıncılar ve geliştiriciler, fragmanların yanı sıra televizyon reklamları da yayınlıyorlar. Bu reklamlar kimi zaman gerçek oyuncuların rol aldığı Live-Action, kimi zamanda CGI tadında hazırlandıkları için sanat kokuyorlar. Mortal Kombat 11 için hazırlanan televizyon reklamı, gerçek oyuncuların rol aldığı Live-Action sunum ile karşımıza geliyor.

Konu olarak Mortal Kombat X oyununun bıraktığı yerden devam edecek olan Mortal Kombat 11, serinin gelmiş geçmiş en geniş dövüşçü kadrosuna sahip oyun olacak. Köklü karakterlerin geri dönecek oluşlarının yanı sıra ilk defa bu oyunda göreceğimiz Geras, The Kollector ve Cetrion gibi karakterlerin de oyuna katılım sağlamaları gerçekten dikkat çekici. Aşağıdan izleyebileceğiniz televizyon reklamını, esasında Kitana karakterinin Mortal Kombat 11 ile geri döneceğinin ilanı olarak da görebiliriz. Bildiğiniz gibi bu karakterin varlığından daha önceden yaşanan başarım sızıntısı ile haberdar olmuştuk.

NetherRealm Studios bu karakter için ayrı bir fragman daha yayınlayacaktır ama öncesinde bu televizyon reklamıyla da kendisini görmüş olduk. İyi seyirler!