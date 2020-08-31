Kitap Okuyan Robotlar Hayal Değil: Bursa İlk Adımı Attı!

Her ne kadar bilim kurgu filmi gibi gelse dahi kitap okuyan robotlar aslında hiç de hayal ürünü değil. Bursa'da açılan bir kitabevi, lojistik merkezi yatırımıyla robotları bu işin içerisindeki bir çalışma arkadaşı gibi kullanmayı başardı. Hadi gelin bu heyecan verici olayın detaylarına daha yakından bakalım.

Endüstri 4.0 ile kurgulanan yeni sistemde kitapların depo raflarında tespit edilmesi, raflardan toplanması, siparişlere göre gruplandırılması ve paketlenmesi en önemli meseleler arasında gösteriliyor. İnsan gücünü minimuma indiren ve olası hata payını ortadan kaldıran robotlar sayesinde işler çok daha hızlı yürüyecek.

Kitap okuyan robotlar büyük hız kazandıracak

Günlük kargo paketleme potansiyeli 70 bin adet olacak olan operasyon merkezi ile kitaplar artık çok daha uyumlu bir şekilde dağıtılacak. Böylece hiçbir sorun yaşanmadan ve yanlış adrese gönderim olmadan tüm bu işlemler tamamlanmış olacak.

Robotlarla ilgili yapılan çalışmaları kabaca iki türe ayırmak mümkün. Birincisi tamamen önceden belirlenmiş ve öğrenmeye kapalı sistemler. Bu tür sistemler sadece sizin daha önceden belirlediğiniz komutları yerine getirir. Diğer bir tür olan makine öğrenimine dayalı sistemler ise sürekli olarak kendisini geliştirmeye çalışır.

Bu nedenle her robotik sistemi makine öğrenimiyle karıştırmamak gerekiyor. Kitabevleri, makine öğrenimi ile birlikte çok daha hızlı sonuçlar alabilir. Sizce robotik alanındaki gelişmeler kitabevlerini nasıl etkileyecek? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.