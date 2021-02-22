Kitapyurdu Hesapları Çalındı İddiası: Şifrenizi Değiştirin

Kitapyurdu hesapları çalındı mı? Ekşi Sözlük kullanıcısı, Kitapyurdu hesaplarının çalındığını iddia ediyor. Çalınan hesaplar üzerinden alışverişler yapıldığı da söyleniyor.

Kitapyurdu Hesapları Çalındı Mı?

Ekşi Sözlük kullanıcısı, Kitapyurdu hesaplarının çalındığını ve çalınan hesapların Telegram kanalları üzerinden paylaşıldığını iddia ediyor.

Kullanıcı yaptığı açıklamada Kitapyurdu hesabından puanlarının harcanması yoluyla alışveriş yapıldığını fark ettiğini söyledi. Kullanıcı hesabına giriş yaptığında alışverişi yapan kişinin kendi adresini ve telefon numarasını "kargo adresi" olarak girdiğini belirtiyor.

Hemen adreste yer alan telefon numarasını arayan Ekşi Sözlük kullanıcısı, 18 yaşında birinin hesabına Telegram grubunda rastladığını ve giriş yaparak alışveriş yaptığı bilgisini aldığını aktarıyor. Kullanıcı, Telegram grubunu bularak grup sahibi ile iletişime geçtiğini ve grup sahibinden yaptığının yanlış olduğunu ve paylaşımın durdurulmasını talep ettini ancak grup sahibinden olumsuz bir yanıt aldığını söylüyor.

Yaklaşık 10 bin hesabının çalındığı konuşuluyor. Henüz Kitapyurdu tarafından bir açıklama yapılmazken hesabı çalınanlar arasında Eski Milletvekili Fatih Çiftçi'nin hesabının da bulunduğu iddia edilmekte.

Kitapyurdu'nda hesabınız bulunuyor ise hesabınızın şifrenizi mutlaka değiştirin. Aynı şifreyi Facebook, Twitter, Instagram gibi farklı platformlarda da kullanıyorsanız o şifrenizi de değiştirin. Bazı kullanıcıların aynı şifreyi birden fazla platformda kullandığı ve o platformlarda yer alan hesapların da çalındığı konuşuluyor.

Kitapyurdu tarafından açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Son olarak Gmail ve Hotmail gibi e-posta hesaplarına bir süre giriş yapılmayınca hesapların silindiği ve bu hesapların kullanıcı adlarının yeniden başkaları tarafından alınabildiği iddia edilmekte.

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