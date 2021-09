252 Milyon Yıl Önceki Kitlesel Yok Oluş ile Aynı Koşullardayız

Bilim

120 Bin Yıl Önce Kemikten Yapılan Aletlerle Giysi Üretildiği Ortaya Çıktı

Bilim insanları, insanların 120 bin yıl önce Fas'ta kemikten yapılan aletler ile giysi ürettiğini keşfetti. Almanya'da yer alan Max Planck Institute for the Science of Human History'den antropolong Emily Hallett, yakın bir zamanda yapılan Fas keşfinin detaylarını gözler önüne seren bir araştırma makalesi yayımladı.