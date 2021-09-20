252 Milyon Yıl Önceki Kitlesel Yok Oluş ile Aynı Koşullardayız

Dinozorların çoğunu öldüren küresel felaketin yanı sıra Dünya tarihindeki neredeyse tüm kitlesel yok oluşlar, nehirlerde ve göllerde mikropların çoğalmasıyla yaşandı. Bu durum günümüzde de görülüyor, yani kitlesel yok oluş koşullarındayız.

Dünya, yaklaşık 252 milyon yıl önce "zehirli çorba"nın neden olduğu en kötü kitlesel yok oluşunu yaşadı ve bilim adamları bugün, insanları "aynı tarifi takip ettikleri" konusunda uyarıyor.

İnsanlık tarafından oluşturulan bu ölümcül karışım; sera gazı emisyonları, yüksek sıcaklıklar ve bol miktarda besin atığından kaynaklanıyor, ancak yeni çalışma toksik mikrobiyal patlamaları da dördüncü bir suçlu olarak tanımlıyor.

Araştırmacılardan kitlesel yok oluş koşullarındayız açıklaması

Connecticut Üniversitesinden ekip, bu üç sebebin, tatlı su ekosistemlerinin iyileşmesini belki de milyonlarca yıldır engelleyen mikroskobik algler ve siyanobakterilerde artışa yol açtığını buldu. Bunun nedeni ise çiçeklerin serbest oksijeni tüketmesi ve tipik olarak bitki örtüsünü, toprağı ve vahşi yaşamı besleyecek olan suya toksinleri salmasıdır.

Araştırmacılar, Permiyen Dönemi sonunda sıcaklıktaki artışın, Kaliforniya'da meydana gelen orman yangınlarındaki büyük artışlarla aynı zamana denk gelmesi hakkında "bugünküyle pek çok paralellik" gösterdiğini söylüyor.

Permiyen kitlesel yok oluşunun sonu veya "Büyük Ölüm", gezegendeki her 10 türden dokuzunu öldürdü. Nature Communications'da yayınlanan çalışma, volkanik patlamaların sera gazında hızlanmaya ve sıcaklıklarda çarpıcı bir artışa neden olduğunu belirtiyor.

Bu, toprağın besin maddelerini su kütlelerine sızdırmasına ve dev zehirli çiçekleri oluşturan mikropları beslemesine neden olan ormansızlaşmaya yol açtı. Ekip bunu, Avustralya/Sidney yakınlarındaki kayaların fosillerini, tortularını ve kimyasal kayıtlarını inceleyerek belirledi.

Connecticut Üniversitesi Yerbilimleri Bölümü Başkanı Tracy Frank yaptığı açıklamada, "Göllerde ve sığ deniz ortamlarında, sıcaklık artışları ve tatlı su ortamlarına atık besin artışına yol açan bitki topluluklarındaki değişikliklerle ilgili olarak giderek daha fazla toksik alg patlaması görüyoruz." dedi.

Ekip, ısınmayla ilgili farklı kitlesel yok oluşların fosil kayıtlarını karşılaştırdığında, son derece benzer fosil kayıtları buldu. Çalışmanın ortak yazarı Profesör Chris Fielding yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son Permiyen, şu anda olanlarla paralellikler aramak için en iyi yerlerden biri."