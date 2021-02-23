Apple Kıyafetinizi iPhone'a Dönüştürmek İstiyor

Apple'dan kıyafetinizi iPhone'a dönüştüren patent. ABD'li teknoloji devi Apple, kıyafetler ve cihazlara entegre edilecek akıllı kumaş düğmeleri üzerinde çalışıyor. Gündelik bir kıyafeti daha akıllı hale getirmeyi kim istemez ki?

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'dan gelecekteki giyim eşyalarına ve Apple cihazlarına entegre edilebilecek akıllı kumaş düğmelerle ilgili bir patent başvurusu yayınladı. Patently Apple tarafından keşfedilen patent, iletken malzeme şeritlerini kullanarak akıllı kumaşın nasıl çalışacağını ortaya koyuyor.

Daha önce iPad akıllı klavyesi için kumaş düğmeler kullanan Apple, akıllı kumaş düğmelerinin kullanımını ilerletmeyi düşünüyor. Patent başvurusuna göre Apple; kumaş düğmeli elektronik cihazların kol saati, klavye, cep telefonu veya dizüstü bilgisayarlar olabileceğini söylüyor.

ABD'li üretici daha spesifik olarak giyilebilir yapıların bir kayış, şapka, eldiven, gömlek gibi günlük kıyafetleri içerebileceğini belirterek detaylandırıyor.

Apple'dan kıyafetinizi iPhone'a dönüştüren patent

Apple'ın başvurduğu patentin detayları henüz bilinmiyor olsa da her düğme, kapasitif veya dirençli sensör gibi devrelere sahip olabilir. Bir kontrol devresi, kapasitans ve direnç değişiklikleri gibi elektrikli düğmedeki değişiklikleri tespit etmek amacıyla iletken yapıları izleyebilir ve böylece düğmeye yapılan her basma hakkında bilgi toplayabilir.

Örneğin bir kumaş düğme, kapasitif sensör elektrotları ve kontrol devresi ile izlenebilen iletken malzeme şeritlerine veya diğer iletken yapılara sahip olabilir. Apple'ın patent başvurusunda akıllı düğmelerde yer alabileceğini düşündüğü sensörler ise şu şekilde:

Optik sensörler

Ultrasonik sensörler

Optik yakınlık sensörleri

Tek renkli ortam ışığı sensörleri

Görüntü sensörleri

Parmak izi sensörleri

Sıcaklık sensörleri

Üç boyutlu temassız hareketleri ölçmek için sensörler

Basınç sensörleri

Konumu, yönü ve hareketi algılama sensörleri

Sağlık sensörleri

Nem sensörleri

Tüm bu yapılar tek bir düğme içerisinde birleştirilirse, açıkça çok çekici bir iPhone değişimi olacaktır. Ancak bu sensörlerin daha niş kullanımlar için Apple Watch kayışına uygun olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Yine de bunun sadece bir patent başvurusu olduğunu unutmamak lazım, ABD'li üreticinin böyle bir ürün geliştirip geliştirmediğini henüz bilmiyoruz. Ancak Apple destekli bir kıyafet düğmenizin olmasını ister miydiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.