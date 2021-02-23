  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Apple Kıyafetinizi iPhone'a Dönüştürmek İstiyor

Apple Kıyafetinizi iPhone'a Dönüştürmek İstiyor

Apple'dan kıyafetinizi iPhone'a dönüştüren patent. Gündelik bir kıyafeti daha akıllı hale getirmeyi kim istemez ki?

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Apple'dan kıyafetinizi iPhone'a dönüştüren patent. ABD'li teknoloji devi Apple, kıyafetler ve cihazlara entegre edilecek akıllı kumaş düğmeleri üzerinde çalışıyor. Gündelik bir kıyafeti daha akıllı hale getirmeyi kim istemez ki?

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'dan gelecekteki giyim eşyalarına ve Apple cihazlarına entegre edilebilecek akıllı kumaş düğmelerle ilgili bir patent başvurusu yayınladı. Patently Apple tarafından keşfedilen patent, iletken malzeme şeritlerini kullanarak akıllı kumaşın nasıl çalışacağını ortaya koyuyor.

Daha önce iPad akıllı klavyesi için kumaş düğmeler kullanan Apple, akıllı kumaş düğmelerinin kullanımını ilerletmeyi düşünüyor. Patent başvurusuna göre Apple; kumaş düğmeli elektronik cihazların kol saati, klavye, cep telefonu veya dizüstü bilgisayarlar olabileceğini söylüyor.

ABD'li üretici daha spesifik olarak giyilebilir yapıların bir kayış, şapka, eldiven, gömlek gibi günlük kıyafetleri içerebileceğini belirterek detaylandırıyor.

iPhone 13 Ekran Altı Sensör Kullanacak!

Apple'dan kıyafetinizi iPhone'a dönüştüren patent

Apple'ın başvurduğu patentin detayları henüz bilinmiyor olsa da her düğme, kapasitif veya dirençli sensör gibi devrelere sahip olabilir. Bir kontrol devresi, kapasitans ve direnç değişiklikleri gibi elektrikli düğmedeki değişiklikleri tespit etmek amacıyla  iletken yapıları izleyebilir ve böylece düğmeye yapılan her basma hakkında bilgi toplayabilir. 

Örneğin bir kumaş düğme, kapasitif sensör elektrotları ve kontrol devresi ile izlenebilen iletken malzeme şeritlerine veya diğer iletken yapılara sahip olabilir. Apple'ın patent başvurusunda akıllı düğmelerde yer alabileceğini düşündüğü sensörler ise şu şekilde:

  • Optik sensörler
  • Ultrasonik sensörler
  • Optik yakınlık sensörleri
  • Tek renkli ortam ışığı sensörleri
  • Görüntü sensörleri
  • Parmak izi sensörleri
  • Sıcaklık sensörleri
  • Üç boyutlu temassız hareketleri ölçmek için sensörler
  • Basınç sensörleri
  • Konumu, yönü ve hareketi algılama sensörleri
  • Sağlık sensörleri
  • Nem sensörleri

Tüm bu yapılar tek bir düğme içerisinde birleştirilirse, açıkça çok çekici bir iPhone değişimi olacaktır. Ancak bu sensörlerin daha niş kullanımlar için Apple Watch kayışına uygun olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Yine de bunun sadece bir patent başvurusu olduğunu unutmamak lazım, ABD'li üreticinin böyle bir ürün geliştirip geliştirmediğini henüz bilmiyoruz. Ancak Apple destekli bir kıyafet düğmenizin olmasını ister miydiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.

Beş Yıl Sonra İlk Defa Zirvede: İşte En Büyük Telefon Üreticisi MOBİL Beş Yıl Sonra İlk Defa Zirvede: İşte En Büyük Telefon Üreticisi

YORUMLAR