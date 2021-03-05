Kıyamet Asteroidi Dünya'ya Çok Yaklaştı! İşte Tarih

Kıyamet asteroidi Dünya'ya yaklaştı. Güneş Sistemi'nin en kötü şöhretli asteroidi 5 Mart Cuma günü Dünya'nın yanından geçecek. Son teknoloji bir teleskopla gezegenimizi teğet geçmesi beklenen bu "kıyamet asteroidi"ni seyredebilirsiniz.

Dünya'ya yaklaşan asteroit kabaca 300 metre genişliğinde ve ilk olarak 2004 yılında keşfedildi. İlk tahminler, Apophis'in 2029'da Dünya'ya çarpma ihtimalinin düşük olduğunu öne sürüyordu, ancak bilim adamları arşiv görüntülerine baktıktan sonra bu olasılığı göz ardı ettiler.

13 Nisan 2029'da yüksek irtifa uyduları bölgesinden geçtiğinde Dünya'ya daha da yaklaşacak olan 99942 Apophis asteroitinden bahsediyoruz. Ancak o zaman bile bazılarının tahmin ettiği gibi Dünya'ya çarpmayacak. Peki ya bu asteroidin neden tehlikeli olduğu düşünülüyor?

Kıyamet asteroidi Dünya'yı teğet geçecek

Gezegenimiz tehlikede olmasa da bilim adamları, 99942 Apophis hakkında daha fazla bilgi edinmek için devam eden çalışma kapsamında Dünya yörüngesine gireceği tarihleri hesapladı. 2021 ve 2029'da yörüngeye yaklaşacak olan asteroitin Dünya'ya çarpma gibi bir olasılığı bulunmuyor.

Apophis'in Dünya'ya en yakın yaklaşımı 0.11 astronomik birim olacak (astronomik birim, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklık veya kabaca 150 milyon kilometre). Uçuş astronomik açıdan bir hayli yakın değerlendiriliyor olsa da Apophis, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 44 katı mesafede kalacak.

Bilim adamları, asteroitlerin şekli ve dönüşü hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu yakın dönüşleri seviyorlar. Ancak Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi Aralık ayında yıkıldığı için Dünya'nın en güçlü radar sistemi kalıcı olarak çevrimdışı. Geçici izleme ise NASA'nın Kaliforniya'daki Goldstone Uzay İletişim Kompleksi'nden sağlanacak.

NASA'da baş araştırmacı Amy Mainzer yaptığı açıklamada, "Yüzey pürüzlüğü, kayanın kalınlığı ve nesnenin yüzeyindeki taşın bazı ayrıntılarını alabileceğimizi umuyorum." dedi ve şöyle devam etti: "Şanslıysak bu konuda biraz daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olmak için yörüngeden çıkmaz."

Tübitak'tan Türkiye'de görülen göktaşı açıklaması

Türkiye'de görülen göktaşı görüntüleri çeşitli illerde vatandaşlar tarafından kaydedilmişti. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında Tübitak açıklamada bulundu: "Görüntülenen gök cismi, geçişleri 15 Şubat-10 Mart tarihleri arasında rastlanan Delta Lenoid Meteor Akıntısı'nın bir sonucu olabilir. Bu göktaşı akıntısı, maksimum sayıya 25 Şubat'ta ulaşmaktadır."