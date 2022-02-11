Kızılay Afetlerde İHA Kullanacak!

Türk Kızılay afetlerle mücadele de teknolojiden daha fazla yararlanmak için İnsansız hava araçlarını kullanıma alıyor. Kızılay Lojistik ve Maxwell Innovations arasında imzalanan sözleşme ile insansız hava araçları artık afetlerde kullanılacak. Bu kapsamında Kızılay için üretilen 15 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Jackal isimli insansız hava aracı 1 yıl içerisinde afetlerde kullanılabilir hale gelecek. İşte detaylar!

Kızılay'dan Afetlerde İHA Hamlesi

Kızılay Lojistik ile Maxwell Innovations arasında önemli bir iş birliğine gidildi. Maxwell Innovations ortağı FLY BVLOS TECHNOLOGY ile ürettiği ve Kızılay’ın afetlerde kullanacağı İHA Projesi tanıtıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta konuşlu FLY BVLOS TECHNOLOGY sahasında gerçekleşen Proje tanıtımına Kızılay Lojistik Genel Müdürü Şevki Uyar, FLY BVLOS TECHNOLOGY Genel Müdür Murat Islıoğlu ve yetkililer katıldı.

Kızılay Lojistik Genel Müdür Şevki Uyar ve FLY BVLOS TECHNOLOGY Genel Müdürü Murat Islıoğlu'nun konu hakkındaki açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Ülkemiz İHA üretimi ve kullanımı konusunda büyük başarı gösteriyor. Kızılay olarak gerek sağlık lojistiği üzerine inşa edeceğimiz kan operasyonlarında gerekse acil durumlarda ve afet durumlarında İHA kullanmak suretiyle ihtiyaç sahibi olan insanlara iyilikleri nasıl daha kolay ulaştırabiliriz bu hususu çalışmaya başladığımızda bu türlü iş birliklerine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Afet durumlarında Arama kurtarma ekiplerinin girmediği, girmek istediği yerlerle ilgili olarak önce İHA’larla bilgi sahibi olunacak. Ne kadar hasar meydana gelmiş. Sonra araçla ulaşılamayan bir yere oradaki bir malzemenin taşınması gerekecek. Kan veya farklı ihtiyaç malzemeleri yaralıya bölgeye bu İHA’lar ile ulaştırılacak. Hastanelerimizde de taşıdığımız ilaç, kan gibi acil ihtiyaçları bu İHA’lar ile de ulaştırmayı ümit ediyoruz”

“Drone teknolojileri konusunda üretim yapıyoruz. Bu dronlarla ilgili uçuş eğitimleri de veriyoruz. Üretimini yaptığımız JACKAL isimli bu dronumuz asgari 15 kg yük taşıyabilecek 130 kilometre menzile iletebilecek. Daha sonra yük taşıma kapasitesi arttırılacak. Seri üretim 1 yıl içerisinde başlayacak. Pist gerektirmeden Dikine (VTOL) kalkış yapabilen 8 elektrikli motorla uçan bir İHA’mız. Görüş ötesi kontrolü sayesinde tamamen internet üzerinden kullanılabilen bir araç”

İlk aşamada yaklaşık 2 ay içerisinde Kızılay’ın İHA pilotu adayları eğitimlerine başlayacak. Operasyonlara yönelik eğitimlerle birlikte pilot adayları 3 aylık bir eğitime tabi tutulacaklar. Eğitimleri hem Türk Hava Kuvvetlerinden hem de İngiliz Kraliyet Hava kuvvetlerinden eski savaş Pilotları verecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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