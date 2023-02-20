Kızılay'dan Depremzedeler İçin Yeni Uygulama: "En Yakın Hizmet Noktası Nerede"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük depremin ardından 11'den fazla şehirde büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarının büyük ölçüde bitirildiği ve enkaza kepçe vurulmaya başladığı şu günlerde depremzedeler için Kızılay'dan yeni bir uygulama geldi.

Depremzedeler artık Kızılay'ın WhatsApp hattına anlık konumlarını gönderdikleri takdirde kendilerine en yakın hizmet noktasını öğrenebilecekler. Vatandaşların daha hızlı ve kolay bir şekilde hizmet noktalarına ulaşmalarını amaçlayan Kızılay'ın yeni uygulamasının adı "Deprem Bölgesinde En Yakın Hizmet Noktası Nerede" olarak açıklandı.

Tek Bir Mesajla En Yakın Hizmet Noktalarına Ulaşılabilecek

Depremzedelerin bu hizmetten faydalanabilmeleri için 0552 168 30 86 numaralı WhatsApp hattına anlık konum bilgilerini göndermesi yeterli oluyor. Bu sayede depremzedeler en yakın Kızılay noktasına, beslenme hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlara ve çadır kent konumlarının bilgilerine ulaşabiliyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre ilerleyen süreçte bu hizmete daha fazla nokta eklenecek ve sosyal marketler, sağlık hizmetleri ve diğer kamu hizmet noktalarının da eklenmesi planlanıyor.