KIZILELMA İstanbul Semalarında Görüntülendi

Baykar'ın tamamen yerli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, TEKNOFEST 2023'e katılmak için Atatürk Havalimanı'na indi. Çorlu Havaalanı'ndan kalkan KIZILELMA, saat 13.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Bayraktar AKINCI TİHA ile kol uçuşu yapan KIZILELMA, birçok testi başarıyla geçmeyi başardı.

Geliştirme ve üretim faaliyetleri devam eden Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda sergilenecek. Millî insansız savaş uçağının seri üretimine 2024 yılında geçilmesi planlanıyor.

KIZILELMA, 2025 Yılında Görevlerde Kullanılmaya Başlanacak

TCG Anadolu gemisinde gerçekleştirilen envantere kabul töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuk Bayraktar'a "KIZILELMA'yı ne zaman uçuracaksınız?" diye sordu. Bayraktar, "2025'te gemiden görev yapmaya başlayacak." yanıtını verdi.

Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın TCG Anadolu gemisinde uçuş testlerine 2025 yılında başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, 17 Nisan'da İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Bu kapsamda on binlerce vatandaş Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.