Kızılötesi Kamera Üretip Tübitak'a Sattı

Gaziantep'te yaşayan ve kendi imkanlarıyla kızılötesi kamera geliştirmek isteyen Müslüm İncedal, yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonucunda başarıya ulaştı. İncedal pek çok alanda kullanılabilecek olan kızılötesi kamerasını Tübitak'a satarak ilgi çekiyor.

Meslek lisesi mezunu Müslüm İncedal, 10 yıldır yürüttüğü kızılötesi kamera projesinde sona geldi. Yaptığı kameraları sanayiden, tarıma birçok alanda faaliyet gösteren şirketlere satan İncedal aynı zamanda Tübitak'tan da destek alarak ülkenin ihtiyacı olan ve yurt dışından getirilen kameraları üretebileceğine inanıyor.

"Çok çeşitli özellikleri bulunan termal kameralar üretiyorum. 10 yıldır ben bu işle uğraşıyorum, bu ürünleri geliştirirken ilk seviyeden elektronik kart tasarımı, tüm yazımları kendim geliştiriyorum." şeklinde konuşan İncedal'ın kızılötesi projesinin haricinde solucan gübresindeki yumurta kaybını önlemek için sensör ve denizaltılarındaki çatlaklıkları tespit etmek için özel kamera projeleri de bulunuyor.

Yurt Dışına Göre Çok Daha Ucuza Üretiyor

Kendi imkanlarıyla ev ortamında yeni şeyler yapmayı planlayan İncedal, "TÜBİTAK’a başvurduğumda üniversite mezunu olmadığım için girişimci sıfatında olamadım ve destek alamadım. Ben de kendim bireysel çözümler üretip insanları faydalı olacak bir şekilde ürüne dönüştürdüm. Bu ürünler ülkemizde üretilmiyor, yurt dışında da çok pahalı fiyatlara Türkiye’ye satılıyor. Şu anda gelmiş olduğum noktada askeri alana bile girebilecek termal kızılötesi görüntüleme sistemini dönüştürdüm. Bu dönüştürmüş olduğum görüntülemeyi en son TÜBİTAK’a sattım." dedi.

Son olarak ürettiği ürünlerin Türkiye'de yapılamadığını aktaran İncedal, aynı zamanda çok daha ucuza mal ettiğini belirtti. "Yurt dışında bu kameralar 100 bin dolar civarındı ben ise devlet kurumlarına çok ucuza 15-20 bin liraya satıyorum. Endüstriyel uygulamalarda çok ucuz bir şekilde satabiliyorum." şeklinde konuşan İncedal, bundan sonraki süreçte daha fazla destek alabileceğini düşünüyor.