Kızlar Daha Fazla Siber Zorbalığa Uğruyor! İşte Şaşırtan Rakamlar

Siber zorbalık her geçen gün artıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber zorbalıkla ilgili 11 gerçeği açıkladı. Gelin hep beraber şaşırtan rakamlara yakından bakalım.

Siber Zorbalık Durdurulamıyor!

12 ile 17 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %37'sinin siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen Alev Akkoyunlu, gençlerin %95'inin sosyal medya kullandığını ve büyük çoğunluğun mobil cihazlarından internete eriştiğini söyledi. Öğrencilerin %23'ünün online ortamda başka bir kişiye kötü veya acımasız bir şey söylediğini veya yaptığını belirten Akkoyunlu, aynı zamanda öğrencilerin %27’sinin kendilerine siber zorbalık yapıldığını söylediğini duyurdu.

Alev Akkoyunlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Kızların siber zorbalığa uğramaları da erkeklerden daha fazla. Genç kızların %15'i en az dört farklı türde taciz edici online davranışın hedefi oluyorken, erkeklerde bu oran ise %5. LGBTQ+ öğrencilerinin yaklaşık yarısı online ortamlarda taciz yaşıyor. Bu oran ortalamadan daha yüksek. Instagram, çoğu genç insanın en fazla siber zorbalığa maruz kaldığı sosyal medya platformu. Ankete katılanların %42'si bu platformda taciz yaşadığını belirtti. Siber zorbalığa maruz kalan gençler, hem kendine zarar verme hem de intihar girişiminde siber zorbalığa maruz kalmayanlara oranla daha fazla risk altında. Gençlerin %60'ı bir arkadaşının siber zorbalığa uğradığına tanık olmuş ancak hiçbir müdahalede bulunmamışlar. Her 10 genç kurbandan sadece 1'i, bir ebeveyni veya güvenilir bir yetişkini yaşadığı zorbalık konusunda bilgilendiriyor."

Alev Akkoyunlu, ailelerin neler yapması gerektiğini de söyledi. Akkoyunlu ailelere şu açıklamayı yaptı:

"Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı olduğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın. Ne olursa olsun onun yanında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın. Çocuklarınıza karşı gerçekleşen zorbalıkları ve kanıtları kaydedin, ekran görüntüsünü alın, ilgili yerlere raporlayın ve zorbayı engelleyin. Çocuğunuzla konuşmaya devam edin ve onu daima dinleyin. “Bugün okul nasıldı?” gibi soruların çoğu zaman “İyiydi” cevapları olması normal. Takibe devam edin, bu duruma karşı homurdansa dahi, olumlu olmaya çalışın ve bunu sürdürün."

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