KKTC'de Laboratuvar Ortamında Yapay Kulak Üretildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesinde üç boyutlu biyo-yazıcı teknolojisi ile yapay kulak üretildi. Yapılan açıklama ile başarılı sonuç veren yazıcının, ilk yerli üç boyutlu biyo-yazıcı olduğu dile getirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) NEU3D Laboratuarı tarafından yapılan ve doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları gibi oldukça önemli çalışmalarda kullanılması planlanan üç boyutlu biyo-yazıcı çalışmaları nihayete erdirilerek, kullanılmaya başlandı.

YDÜ’den yapılan açıklamada, canlı hücreler ile biyomateryallerin birleştirilip 3 boyutlu baskı teknikleri kullanılarak, doğal doku karakteristiklerini maksimum olarak taklit eden yapıların üretilmesi için kullanılan 3 boyutlu biyo-yazıcının, üretim ve test aşamalarının tamamlandığı, 2019 yılı içinde hücre ve doku kültürü araştırmalarına başlayacağı belirtildi. Gelinen aşamada cihazın donanım ve yazılımında temel 3 boyutlu biyobaskı için gereken hamlelerin tamamlandığı, hareket ve koordinat testlerinin başarıyla sonuçlandığı kaydedildi.

NEU3D Laboratuarında yapılan 3 boyutlu biyobaskı cihazının tasarımını Ersin Aytaç ve Emil Mammadov, üretim ve montajını Ersin Aytaç, Ali Türk, Gökhan Bürge ve Ertunç Kırgül, elektrik ve elektronik aksamını Görkem Say ve Berk Yılmaz, yazılımını ise Nurullah Akkaya ve Tolga Yırtıcı yaptı.