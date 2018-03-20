KKTC'den Mehmet Aydın İçin Dolandırıcı Bebe Açıklaması

Çiftlik Bank vurgunuyla gündemden düşmeyen Mehmet Aydın için bir açıklama da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geldi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Mehmet Aydın adındaki dolandırıcı bebenin KKTC ile anılmasını istemiyoruz dedi.

2017’nin ilk aylarında popülerliğini arttıran Çiftlik Bank, FarmVille tarzı mobil oyun üzerinden saadet zinciri kurmuş ve yatırımcılarına yüzde 140 kar vaadinde bulunarak, para toplamıştı. Birkaç kaç ay, önce Çiftlik Bank'a para yatıran talihsiz kişiler, vaat edilen paraların ödenmemesi sebebiyle çeşitli mecralara başvurularda bulunmaya başlamış ve bakanlıklar konuya müdahil olmuşlardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 77 bin kişiden toplamda 511 milyon lira para topladığı anlaşılan Çiftlik Bank, dolandırıcılık merkezi olarak adlandırılmış ve vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapılmıştı. Yaklaşık iki hafta önce Mehmet Aydın’ın ana ofisini kapatıp yurt dışına kaçmasıyla birlikte Çiftlik Bank hazin şekilde sonlanmış ve mağdurlar gündeme gelmeye başlamıştı.

Konu hakkında bir başka açıklamayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan geldi. “Adı geçen oyunla binlerce kişi dolandırılmış, bizimle ne ilgisi var?” diye soran Serdar Denktaş, medyada yer alan “Çiftlik Bank KKTC'de kurulu şirket” haberlerine tepki gösterdi. Çiftlik Bank adında bir tescilli şirketin olmadığını anlatan Denktaş, “Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC'den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin bu konuda bir sorumluluğu olamaz. İnternette oynanan bir dolandırıcılıkla” dedi.