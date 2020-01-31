KKTC'nin Yerli Arabası Günsel Tanıtılmaya Hazır

Yakın Doğu Üniversitesi Ar-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından üretilen ve ilk olarak 2016'da “Model 1” prototipini hazırlayan Günsel, ilk modelinin tanıtımını 20 Şubat’ta yapmaya hazırlanıyor.

109 mühendisin 1,2 milyon saat emek vererek 10 binin üzerinde parçanın bir araya gelmesiyle oluşan Model 1’in seri üretimine 2021 yılında başlanması hedefleniyor. Fabrikanın 2020 yılı sonuna kadar kapalı alan büyüklüğü 100 bin metrekareye ulaşacakken KKTC’de oluşturulacak otomotiv sektörü ile 2020 yılında 200 araç üretilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel’in projesi olan ve yerli kaynaklar ile üretilen GÜNSEL Model 1’in 20 Şubat Perşembe günü tanıtımı yapılacak. İlk olarak 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesinin, 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor.

KKTC’de araba üretecek olmalarının gururunu yaşadıklarını dile getiren Günsel, büyük bir ekiple yıllar süren çalışmaların ardından Günsel'in tasarımını ve üretimini yapma noktasına gelinmesinin bir devlet nişanesi olduğunu ifade etti.

28 ülkede 800’ün üzerinde otomotiv tedarikçisi ile anlaşmalar imzaladıklarını belirten Günsel, “Ülkemizin kendi üretimi ve bir teknoloji harikası olacak arabayla halkımızın tanışması artık sadece hayal değil hayat bulmasının güzel gerçeğidir” şeklinde konuştu.