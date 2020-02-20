KKTC'nin Yerli Otomobili Günsel B9 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tasarımından mühendisliğine kadar yerli kaynaklar ile üretilen Günsel B9'u düzenlediği organizasyonla tanıttı. Gelin hep beraber KKTC'nin yerli otomobili hangi özelliklere sahip yakından bakalım.

KKTC'nin Yerli Otomobili Günsel B9 Neler Sunuyor?

350 KM menzile sahip olan Günsel B9, 8 saniyede saatte 100 km hıza ulaşabiliyor. Rejeneratif Fren sistemi ile gelen araçta enerji boşa harcanmamakta aksine geri kazanılmakta. Aracın tasarımında Kıbrıs’ın simgesi Muflon’dan esinlenildiği açıklandı. Günsel B9’un farlardan başlayıp kabine kadar devam eden çizgileri muflonun boynuzları gibi dik bir duruş sergilemekte.

Alüminyum şasi ve kompozit gövdeye sahip olan otomobilde 4 kişi çok rahat bir şekilde seyahat edebilmekte. Günsel Süper Şarj ile yarım saatte şarj olan otomobil, sessiz sürüş vaat ediyor.

Prof. Dr. İrfan S. Günsel yaptığı açıklamada "Kıbrıs’ın simgesi Muflon’dan esinlenilen Günsel B9, Muflon gibi zarif ve güçlü hatlara sahip, modern ve özgür bir şekilde tasarlandı" dedi. Otomobilin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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