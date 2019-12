Klasik Arabalara İlginin Artmasının Sebebi Açıklandı

Günümüzde her şey yeni her şey modern! Her ne kadar üreticiler eski modellerine atıf yapan aletler üretiyorlar da olsalar, modern olandan, elektrikli araçlardan ve otonom sürücülerden yakamızı bir türlü kurtaramıyoruz. Bunlardan sıyrılıp gerçek araba deneyimini yaşamak isteyenler ise eski model arabalara geri dönüş yapıyorlar. Peki, neden?

Klasik arabalara olan ilgi, insanların nostaljiye olan iştahından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Stranger Things’in bir bölümünü izlemek gibi klasik araba kullanmak da yaşayamadığımız ya da göremediğimiz bir döneme, biraz ironik de olsa, açıklayamadığımız özlemimizi besliyor. Uzun mesafeli manuel şanzımanlar, sürücü yardımı olmayan kullanım veya yapay ses yerine gerçek bir motor sesi, bizi o dönemlerde hissettiriyor.

İşte tam da bu özlem ve merak sebebiyle Porsche gibi araba markaları, eski modellerini daha iyi hale getirebilmek için yeni departmanlar kurmaya başladılar. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Porsche Classic, günümüzde hala kullanılmakta olan klasik modelleri yenilemek ve canlandırmak amacıyla açılmıştı. 52 binden fazla yedek parça stoğuyla devasa bir markete dönen Porsche klasik, çokça kullanılır hale gelmişti. İster Porsche 356 isterseniz Porsche 911 kullanın, daha iyi sürüş deneyimi elde etmek için Porsche Classic, merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. Hatta bazı Prosche servislerinde Classic ortaklığı varsa, eski 911 modelinin klimalarına kadar yeniletmeniz mümkün.

Geçtiğimiz günlerde bir başka Alman araba üreticisi Mercedes-Benz, ikonik arabası 300 SL Gullwing için üretilen koltuk örtülerini, orijinal sözleşmede yazan şeklinin aynısı olmak koşuluyla üretimi yapan ilk fabrikaya ürettireceklerini açıklamıştı. Mercedes eski arabasının koltuk örtülerini düşünürken aynı zamanda mesaisinin büyük bölümünü yeni elektrikleri arabasına da harcıyordu.

Yine aynı sularda yüzen BMW de M3 modelinin sadece Güney Afrika’ya özel üretilen 333i’yi geri getirmek ve en iyi kondisyonda birkaç tanesinin kullanılmaya devam etmesi için çalışmalar başlatmış ve arabaları yenilemişti.

Tüm bu çabalar bizlere klasik arabalara olan ilginin olağandışı arttığını ve araba üreticilerinin bu konuya ciddi anlamda eğilmeye başladığını gösteriyor. Tüm bu ilginin altında ise şaşalı ve modern araba modellerinden sıkılan, yaşamadıkları o dönemleri merak eden ve biraz gerçek araba deneyimi yaşamak isteyenlerin çoğalmasıyla alakalandırıldı.