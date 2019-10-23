Klasik Point-and-Click Oyunu The Drifter Duyuruldu

Powerhoof, geliştirilme aşamasında olan The Drifter (Başı Boş) oyununu duyurdu. Switch, PC, Mac ve Linux için duyurulmuş olan oyun, sonradan platformlar için de onaylanacak. Bu platformlar da büyük ihtimalle PlayStation 4 ve Xbox One olacaktır diye düşünüyoruz.

Klasik tarzda Point-and-Click türü macera oyunu olacak olan The Drifter, Mick Carter isimli bir karakterin hikayesini anlatacak. Durduğu yerde durmayan Carter, bir işten başka bir işe atlarken yolu bir şekilde memleketine çıkıyor. Ne var ki bu dönüş bütün sorunun başlangıcı oluyor. Bir cinayete tanık olan karakterimiz de cinayeti işleyen gizemli kişi tarafından öldürülüyor.

The Drifter klasik bir Point-and-Click oyunu olacağı için hikayede bulmaca çözerek bir yerlere gelmeye çalışacaksınız. Karakterimiz oldukça pratik olsa da bulmacalar oldukça gerçekçi ve araştırma hissiyatı yaratacak şekilde karşımıza çıkacakmış. Ancak buna rağmen çözümsüz bir şekilde boş boş dolaştığımız zamanlar fazla uzun sürmeyecekmiş. Muhtemelen neyi nerede bulacağımızı bildiğimiz takdirde ilerleyiş o kadar da sıkmayacakmış gibi görünüyor ama tabii ki pratikte nasıl olacağını da görmek gerekecek.

Yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Powerhoof herhangi bir çıkış tarihi belirtmemiş. Steam sayfasına baktığımızda ise 'tamamlandığında' çıkacağına dair kısa bir açıklama var ki bu da yeterince açıklayıcı olsa gerek.