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Klasik Rol Yapma Oyunları Konsollara Gelecek

Baldur's Gate PS4
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Oyun

Rol yapma oyunu denilince akla gelen isimlerden Baldur’s Gate, Baldur’s Gate II, Neverwinter Nights, Planespace gibi oyunların konsollara gelmeye hazırlandığı duyuruldu. Klasik oyunların yenilenme çalışmaları, Skybound tarafından resmiyete döküldü.

Skybound tarafından gönderilen basın bülteniyle gün yüzüne çıkan yenilenme çalışmaları kapsamında, Baldur's Gate, Baldur's Gate II, Neverwinter Nights, Planescape: Torment, Icewind Dale ve Baldur's Gate: Siege of Dragonspear isimli oyunların, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için piyasaya çıkarılmaya hazırlandığını söyledi.

Skybound Entertainment oyunları konsola taşıma sürecinde Beamdog ile ortaklaşa çalışacaklarını da ifade ederken, ismi geçen yapımların en son sürümleriyle konsollara aktarılacağı müjdesi de verildi. Skybound CEO’su Ian Howe, “Beamdog'un inanılmaz desteğini hem özel hayranlar hem de yakında bu maceraları ilk kez keşfedecekler için yeni platformlara getirmek için heyecanlıyız. Baldur’s Gate ve Dungeons & Dragons'ın uzun zamandır hayranları olarak, Skybound’un yeni üyesi Beamdog ile bu işe girişmek harika” açıklamasını yaptı.

Mezkur oyunların yeni sürümlerinin ne zaman çıkacağına dair resmi tarih verilmezken, 28 Mart - 31 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan PAX East sırasında yeni sürümlerin ilk defa gösterileceği de söylenenler arasında yerini aldı.

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