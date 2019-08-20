Klasik Seri Comanche, Yeni Oyunuyla Geri Dönecek

Doksanlı yılların oyuncuları Comanche serisini çok iyi hatırlayacaklardır. NovaLogic tarafından yayınlanan uçuş simülasyonu serisinin her bir oyununda, bize verilen görevleri RAH-66 Comanche saldırı helikopteri ile yerine getirmeye çalışıyorduk. Ayrıca döneminde Voxel teknolojisinin ilk kullanıldığı uçuş simülasyonu olmuştu. Bu teknoloji sayesinde daha detaylı ve gerçekçi arazi görselliğiyle karşılaşmıştık. Ne kadar ilginç geliyor değil mi?

Dün gecenin GamesCom 2019 Açılış Gecesi Canlı şovunda, THQ Nordic ve Nukklear klasik serinin bir geri dönüş yapacağını duyurdu. Ancak hemen heyecanlanmamanızı öneriyoruz. Bunun nedeni ise aşina olduğunuz Comanche oyununun karşınıza gelmeyecek oluşu.

Şimdilik çıkış tarihi belli olmayan yeni Comanche oyunu takım tabanlı çevrimiçi aksiyon oyunu olacak. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek ekip olacak ve sıralama maçlarında diğer takımlara karşı mücadeleye girişeceksiniz. İki farklı oynanışa izin verilecek olan oyunda ister helikopterinizi kullanarak it dalaşlarının ortasına balıklama dalabilecek veya Drone kullanarak gizliden yakın mesafeli saldırılarla düşmanlarınızı gafil avlayabileceksiniz.

Yeni oyunda farklı farklı Comanche / Drone kombinasyonları seçiminize sunulacak. Böylece oynayış stilinize göre farklı silahlar, teçhizatlar ve beceriler kullanabilmeniz mümkün olacak. Her şey tamamıyla size bırakılacak.

THQ Nordic oyunun bu yılın son çeyreğinde alfa ve beta aşamalarından geçeceğini ve önümüzdeki yıl içerisinde de erken erişime açılacağını duyurdu. Resmi internet sayfası üzerinden kaydınızı şimdiden yaptırabilirsiniz.