Klasik Tetris Şampiyonu Hayatını Kaybetti

Yedi kez klasik Tetris şampiyonu olmuş ve Twitch’te en popüler yayıncılar içerisinde yer almış Jonas Neubauer 39 yaşında hayatını kaybetti. Twitter ve Discord hesabından paylaşılan gönderilere göre 5 Ocak 2021 tarihinde acil müdahale sırasında gözlerini hayata kapattı.

Klasik Tetris’te 7 kez şampiyonluğun altına imza atmış olan Jonas Neubauer, geçmişte Tetris.com’a yaptığı açıklamada Tetris’e ilk kez altı ya da yedi yaşında, amcasının Macintosh’unda oynadıktan sonra başladığını söylemişti. Oyunun basitliği çok ilgisini çekmişti. Oyunun kendisine ve başka oyunculara karşı da oynayabiliyor olmasından oldukça keyif duymuştu. Ağabeyleri satrançta harikalar yaratırken o ise zamanının çoğunu Tetris’te geçirmeyi tercih ediyordu.

Neubauer, “Tetris'i gerçekten harika olabileceğiniz bir alan olarak görmeye başladığınız nokta ne zamandı” sorusuna ise şu şekilde yanıt vermişti: “Birkaç yıl sonra Tetris’in NES versiyonunu oynamaya başladığımda kendime bir söz verdim. Matematik, oyunun en önemli parçalarından bir tanesiydi ve hareketlerimi olasılıklara göre şekillendirdim. Farklı parçaları barındırma açısından bana en uygun blokları veren hareketleri seçtim. Ayrıca kaydedilmiş oyunlara da baktım. Geçmiş oyunlarda parçaları ne kadar hızlı şekillendirdiğime bağlı olarak oyunun ne kadar kolay ya da zor olduğunu hesapladım.”

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency.

He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly.

Information to follow when it becomes available.