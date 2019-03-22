Klassic Tower, Mortal Kombat 11'in Kapalı Beta Testinde Bulunacak

Bu hafta içerisinde yapılan açıklama ile Mortal Kombat 11 için yapılacak olan kapalı beta testi tarihleri duyurulmuştu. Şimdilik sadece PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ve oyunu sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile alan oyuncuların katılımda bulunabilecekleri kapalı beta testi, içerik anlamında gizemini koruyordu. Hangi karakterler ve hangi modlar seçilebilir olacak? Ama artık bu ortadan kalktı. Warner Bros. Interactive ve NetherRealm Studios, merak edilen beta testi detaylarını açıkladılar.

Toplamda beş karakter seçilebilir olacak: Baraka, Jade, Kabal, Skarlet ve Scorpion. Çevrimiçi olarak diğer oyuncularla oynamanın mümkün olacağı test sırasında, özel karakter varyasyonları da kullanıma açık olacaklar. Bu sayede karakterinizin kıyafetlerini, teçhizatını, özel becerilerini, dövüş alanına geliş tarzını, zafer gösterisini, tepkilerini ve Brutality'lerini kendi zevkinize göre ayarlayabileceksiniz. Ayrıca Klassic Tower modunu deneyebileceksiniz.

Duyurunun şerefine özel olarak hazırlanmış olan kapalı beta testi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!