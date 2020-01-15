Klavye Mi Makyaj Aksesuarı Mı? Xiaomi'den İlginç Ürün

Xiaomi, kadınlara özel klavye ile karşımızda. Far görünümünde oldukça ilginç bir klavye olan Luofei Bluetooth mekanik klavye, Youpin platformunda satışa çıktı.

Çinli üretici Xiaomi, kadınların ilgisini çekecek harika bir ürünü satışa çıkardı. İlk bakışta farı hatırlatan, dikkatlice bakıldığında klavye olduğu anlaşılan ürün, eski daktiloların şeklinde düzenlenmiş ve elektrolizle kaplanmış toplam 79 tuşa sahip. Renklerin tam olması gerektiği görünmesini sağlayan ve uzun ömürlü yapan özel bir püskürtme işleminin uygulandığı mekanik klavye, hem kablolu (micro USB kablo aracılığıyla) hem de kablosuz (Bluetooth bağlantısı üzerinden) kullanılabiliyor. 4000 mAh pilden güç alan klavye, Windows işletim sistemi, macOS, iOS ve hatta Android işletim sistemi ile uyumlu.

810 gram ağırlığında olan Xiaomi Youpin Luofei Bluetooth Mekanik Klavye, 658 Yuan fiyat etiketiyle (yaklaşık 95 dolar) Youpin sitesi üzerinden satışa çıktı. Ruj renkli klavye şu anda sadece Çin’de satışta.