Klavyelere Yeni Bir Tuş Mu Geliyor?

Microsoft, klavyelerde standart olarak yer alan Windows tuşu gibi yeni bir tuşun daha klavyelere eklenmesini planlıyor. Hatta yeni tuşla birlikte buna uyumlu kısayolların getirileceği de söyleniyor.

İddialara göre, Microsoft’un klavyelere eklemek istediği yeni tuş Office tuşu olarak adlandırılacak. Bu tuş ile birlikte kullanılmak üzere O, T, W, X, P, D, N, Y, S ve L gibi harflere de çeşitli kısayollar eklenecek.

Klavyelerde Office tuşunun oldukça faydalı olacağını düşünen Microsoft, şimdiden bu tuşun yararları hakkında şirket çalışanları arasında anket düzenleyip bilgi toplamaya başladı.

Diğer Donanım Üreticileri de Kabul Etmeli

Ancak klavyelere Office tuşunun eklenmesi, sadece Microsoft’un isteğiyle gerçekleşebilecek bir şey değil. Yeni tuşun tüm klavyelere eklenebilmesi ve bu sayede tüm dünyada yaygınlaşabilmesi için diğer donanım üreticilerinin de bunu kabul etmesi gerekiyor.

Office tuşunun tam olarak ne zaman klavyelerde yer almaya başlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak yeni tuş aktif olduğunda örneğin, Office tuşu + S kısayolu kullanıldığında belge paylaşımı yapmak mümkün olacak.