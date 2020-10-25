Klimaların Yerini Alacak Süper Beyaz Boya Geliştirdiler

Purdue Üniversitesi araştırmacıları klimaların yerini alacak süper beyaz boya geliştirdi. Güneş ışınlarını yüzde 95 oranında yansıtabilen süper beyaz boya, geceleri 10 dereceye kadar enerji tasarrufu sağlayabiliyor.

Purdue Üniversitesi bilim adamları, binalardaki ışığın yüzde 95,5'ini yansıtabilen yeni bir 'Süper Beyaz' boya geliştirdiler. Araştırmacılar, bu boyanın binaları doğal olarak daha serin tutmaya yardımcı olacağını iddia ediyor. Bu, özellikle soğutma teknolojilerinin daha az kullanılması anlamına geliyor ve böylece, teknolojilerin neden olduğu iklim değişikliğinin önüne geçilebilir.

Yeni süper beyaz boya, Purdue Üniversitesi profesörü Xiulin Ruan ve meslektaşları tarafından geliştirildi. Ruan, boyalarının ticari boyanın üretim süreciyle uyumlu olduğunu ve aynı zamanda nispeten daha ucuz olacağını söyledi. Boya ayrıca metal bileşenlere sahip olmadığı için, dış mekanların aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olacak.

Araştırmacılar, West Lafayette bölgesinde yaptığı testler sonucunda, geceleri çevre sıcaklığının 10 derece üstünde, gündüzleri ise en az 1,7 derece daha düşük kaldığı gözlemlendi. Bu, yeni süper beyaz boyanın yüzde 95,5 oranında ışığı yansıtabildiğini de bir göstergesi. Ayrıca günümüzde dış mekanlar için kullanılan boyaların, ışınları yüzde 80 ila 90 arasında yansıtabildiğini hatırlatalım.

Boya ayrıca aynı kalınlıktaki farklı bir ticari boyayla birlikte test edildi. Test sırasında kullanılan kızılötesi kamera, yeni boyanın ticari muadilinden daha düşük sıcaklığı koruyabildiğini ortaya çıkardı.

Ruan ve üniversite araştırmacıları, standart titanyum dioksit parçacıkları yerine kalsiyum-karbonat dolgu maddeleri kullandılar. Ruan'a göre kalsiyum-karbonat dolguları, boyanın ultraviyole ışınlarındaki emilimini azaltabiliyor. Ayrıca daha önceki çalışmalarda da kalsiyum karbonat bazlı akrilik boyaların radyasyonı daha iyi yansıtabildiği ve ticari kullanımlar için daha ucuz olduğu kanıtlanmıştı.

Xiulin Ruan, "Bu, küresel ısınma etkisini hafifletmek için kritik bir çalışma." diyor ve iklim değişikliğine karşı klima kullanımını azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.