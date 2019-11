Klon Köpekler Göreve Başladı

Çin, güvenlik güçlerinin kullanması için klonlanan köpeklerin, Pekin Polis Kuvvetleri bünyesinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Çin, geçtiğimiz süreçlerde polis güçlerinin kullanımına sunmak için altı köpeği klonlamıştı. Hayvan klonlama şirketi Sinogene tarafından klonlanan bu köpekler, Pekin Polis Kuvvetleri'ne teslim edilerek göreve başladı. Klonlanan köpeklerin DNA tipleri, Malinois cins köpekler ile yüzde 99 oranında uyumluluk gösteriyor.

Beijing’s Public Security Bureau is home to the most #cloned K-9s in China after six 3-month-old #dogs began training at a police facility on Wednesday. Four of the K-9s were born during a single birth, the world’s first of its kind. #clone #policedog https://t.co/5tNIePsZER pic.twitter.com/I3Ij2bNSYi