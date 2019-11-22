Klon Köpekler Göreve Başladı

Çin, güvenlik güçlerinin kullanması için klonlanan köpeklerin, Pekin Polis Kuvvetleri bünyesinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Yüzde 99 Oranında Eşleşiyor

Çin, geçtiğimiz süreçlerde polis güçlerinin kullanımına sunmak için altı köpeği klonlamıştı. Hayvan klonlama şirketi Sinogene tarafından klonlanan bu köpekler, Pekin Polis Kuvvetleri'ne teslim edilerek göreve başladı. Klonlanan köpeklerin DNA tipleri, Malinois cins köpekler ile yüzde 99 oranında uyumluluk gösteriyor.

Beijing’s Public Security Bureau is home to the most #cloned K-9s in China after six 3-month-old #dogs began training at a police facility on Wednesday. Four of the K-9s were born during a single birth, the world’s first of its kind. #clone #policedog https://t.co/5tNIePsZER pic.twitter.com/I3Ij2bNSYi — Global Times (@globaltimesnews) November 21, 2019

Söz konusu gelişme hakkında açıklama yapan Sinogene Araştırmacısı Wan Jiusheng, klonlanan köpeklerdeki koklama, tespit etme ve uyum sağlama yeteneklerinin iyi sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Bununla birlikte genetik açıdan cinsinin diğer örneklerine göre daha iyi göründüğünü de vurguladı.

Şu an için deneme amacı ile gerçekleştirilen bu testler, ilerleyen dönemlerde daha büyük amaçlarla kullanılabilir.