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Klon Köpekler Göreve Başladı

Berk Demirci
Berk Demirci - | teknoloji
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Çin, güvenlik güçlerinin kullanması için klonlanan köpeklerin, Pekin Polis Kuvvetleri bünyesinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Yüzde 99 Oranında Eşleşiyor

Çin, geçtiğimiz süreçlerde polis güçlerinin kullanımına sunmak için altı köpeği klonlamıştı. Hayvan klonlama şirketi Sinogene tarafından klonlanan bu köpekler, Pekin Polis Kuvvetleri'ne teslim edilerek göreve başladı. Klonlanan köpeklerin DNA tipleri, Malinois cins köpekler ile yüzde 99 oranında uyumluluk gösteriyor.

Söz konusu gelişme hakkında açıklama yapan Sinogene Araştırmacısı Wan Jiusheng, klonlanan köpeklerdeki koklama, tespit etme ve uyum sağlama yeteneklerinin iyi sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Bununla birlikte genetik açıdan cinsinin diğer örneklerine göre daha iyi göründüğünü de vurguladı.

Şu an için deneme amacı ile gerçekleştirilen bu testler, ilerleyen dönemlerde daha büyük amaçlarla kullanılabilir.

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