Klon Polis Köpeği Eğitimlerine Başladı

Bugüne kadar birçok cinayetin çözülmesine yardımcı olan polis köpeği Huahuangma, yaşlandığı için klonlama yoluna gidilmişti. Çinli bilim insanları tarafından Huahuangma’nın derisinden Kunxun ismi verilen köpeğin doğması sağlanmıştı. Klon köpek polis merkezinde bugün itibarıyla çalışmaya başladı.

İnanılmaz derecede yetenekli olan Huahuangma’nın derisinden alınan verilerle Kunxun’u klonlayan Çinli bilim insanları, 2 aylık köpeğin Kuning Polis Köpeği Merkezi’ne götürüdüldüğünü söylediler. Çin'de köpek klonlama projesini yürütenler arasındaki SinoGene Biyoteknoloji Şirketi'nin Genel Müdürü Zhao Jianping, Huahuangma'nın olağanüstü becerilere sahip olduğunu belirtti. Zhao "Fakat artık yaşlandı. Onun üstün özelliklerini koruyabilmek amacıyla klonlamak için özellikle onu seçtik" dedi.

Çin’de polis görevlerinde Huahuangma gibi üstün yetenekli kurt köpeklerinin kullanıldığını dile getiren yetkililer, gerekli olması durumunda yetenekli köpek seri üretimine geçebileceklerini ifade ettiler.

The Telegraph'ın aktardığına göre, merkezdeki bir araştırmacı olan Wan Jiusheng, Kunxun'un koklama, tespit etme ve farklı bir çevreye uyum sağlama becerilerine yönelik testlerde iyi bir sonuç elde ettiğini ve genetik açıdan potansiyelinin cinsinin diğer örneklerine kıyasla daha iyi göründüğünü bildirdi.