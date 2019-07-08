Klonlanmış Telefonlar Kullanıma Kapanıyor, Yurt Dışı Çıkış Harcı Zamlanıyor

AK Parti Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e sundukları yeni yasa teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar 4 ay içinde kapatılacak. Yurt dışına çıkış harcı 15 TL'den 50'ye çıkacak.

Klonlanmış IMEI'ye Sahip Olan Telefonlara Ne Olacak?

Mehmet Muş IMEI'si kopyalanmış telefonlar hakkında şunları söyledi: "Klonlanmış telefonlar, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir."

IMEI numarası kopyalanmış bir telefona sahip iseniz e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirsiniz. IMEI kaydı için kişiye ait pasaportun son iki yıl içerisinde herhangi bir cihaz kayıt işleminde bulunulmamış ve kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 60 günü geçmemiş olması gerekmekte.

Yurt Dışına Çıkış Harcına Zam Yapılacak!

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ettiklerini belirten Muş "Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır." diye konuştu.

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