Kobalt'ın Yükselişi Durdurulamıyor

Elektrikli arabalar ve akıllı telefon bataryaları başta olmak üzere lityum-ion pillerin kullanıldığı bütün elektronik aletlerde yer alan kobalt maddesinin değeri durdurulamaz şekilde arttı.

Elektrikli arabalar, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar gibi batarya kullanan bütün elektronik aletlerde yer alan lityum-ion pillerin vazgeçilmez maddelerinden bir tanesi olan kobalt, 2017’nin başından bu yana yaşadığı değer artışıyla birlikte Bitcoin’i geride bıraktı. Londra Metal Borsası verilerine göre, kobaltın Şubat 2016'da 21 bin 750 dolar olan ton başına fiyatı, 22 Mart itibarıyla 95 bin 250 dolara ulaştı.

Dünyadaki kobalt madenlerinin yarısından fazlası Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yer aldığını söylenirken ikinci büyük rezerv Avustralya’da bulunduğunun altı çizildi. Geçen yıl kobalt üretimin düşüş yaşandığı da gözlemlenen veriler arasında yerini aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Yüce’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamaysa şöyle oldu: "Küresel bazda, kobaltın önde gelen kullanımı şarj edilebilir batarya elektrotlarıdır. Gaz türbini motorları için parçalar yapmak amacıyla kullanılan süper alaşımlar, kobaltın bir başka ana kullanım alanıdır. Kobalt ayrıca otomobillerde hava yastıkları yapımında, petrol ve kimya endüstrileri için katalizör olarak, çimentolu karbürler, elmas aletler, korozyon ve aşınmaya dayanıklı alaşımlar ve manyetik kayıt ortamı, mıknatıslar ve çelik kuşaklı radyal lastik yapımında, diş protezinde ve özel çeliklerin yapımında kullanılmaktadır" dedi.

Türkiye’de kobalt arama ve çıkarma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Yüce, Türkiye'de kobalt kaynağı olarak Adana-Tufanbeyli, Balıkesir-Dursunbey, Elazığ-Keban, Gümüşhane-Şiran, Kastamonu-Küre, Manisa merkez ve Turgutlu, Sivas-Suşehri ve Uşak-Banaz cevherleşmelerinin sayılabileceğini belirterek, maden ruhsatları açısından söz konusu bölgelerde 8'i arama, 5'i işletme olmak üzere toplam 13 adet kobalt ruhsatı verildiğini sözlerine ekledi.