Kobalt Kullanan Teknoloji Şirketleri Çocuk Ölümleriyle Suçlandı

Kongolu aileler, bataryalarında kullanmak üzere kobalt alan Apple, Tesla, Dell ve Microsoft gibi devasa teknoloji şirketlerine dava açtılar. On dört aile, büyük teknoloji şirketlerini, kobalt madenlerinde çocuk işçilerin ölümlerine sebep olmakla suçladılar.

The Guardians'ın aktardığı haberde, Uluslararası Hak Savunucuları (IRAdvocates) isimli örgütün 14 Kongolu aile adına Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seri dava açtığı bildirildi. Sivil toplum örgütü, ürünlerinde kobalt kullanan şirketlerin, Kongo'daki madenlerde çalışan çocuk işçilerin ölümlerine yardım ettikleri ve kobalt almaya devam ederek maden şirketlerini teşvik ettikleri iddia edildi.

Aileler hayatını kaybeden veya sakat kalan çocukları için tazminat isterlerken, açtıkları davalar kobalt madenlerinde zarar gören çocuklar için başlatılan ilk yasal süreç olarak dikkatleri çekti.

Kobalt özellikle elektronik cihazlarda yer alan bataryalarda kullanılıyor. Son günlerde akıllı telefonların hızla yükselmesi, elektrikli arabaların yaygın olarak kullanılması gibi sebeplerle kobalt ihtiyacında beklenmedik bir artış olmuştu.

Davada, İngiliz maden şirketi Glencore'un madenlerinde yasa dışı şekilde çalışan çocuk madencilerin çıkardığı kobaltın önce Brüksel merkezli Umicore şirketine oradan da Apple, Google, Tesla, Microsoft ve Dell'e ulaştırıldığı ileri sürülüyor. Telefon ve bilgisayar gibi teknoloji ürünlerinin bataryalarında kullanılan kobaltın yarısından fazlasının Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden çıkarıldığı biliniyor.