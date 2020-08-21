KOBİ'ler Siber Saldırıların En Büyük Hedefi Oldu!

Ekonominin yaklaşık olarak %90 gibi bir bölümünü oluşturan KOBİ'ler, siber saldırıların en büyük hedefi haline geldi. Bu durum ekonominin kalbi için son derece olumsuz tabloların ortaya çıkmasına neden oluyor. Hadi gelin konu ile ilgili detaylara birlikte göz atalım.

Apple, Samsung ve Tesla gibi şirketler büyük olmalarından dolayı yoğun güvenlik ile korunabiliyor. Peki böyle bir durumda küçük ve orta işletmeleri siber saldırılardan korumak mümkün olabilecek mi? Özellikle de fidye yazılımları bu sorunun cevabı konusunda umutsuzluk yaratıyor. Elbette bu tür işletmeler ellerini kollarını bağlayıp yerlerinde oturmayacak.

KOBİ'ler siber saldırıların zararından kaçabilir

ABD merkezli Ponemon Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, siber saldırganlar genellikle küçük orta İşletmeleri tercih ediyor. Yine aynı kurumun yaptığı araştırmalar bizlere bunun en önemli iki nedeninin olduğunu gösteriyor. Bunlardan ilki yeterli yetişmiş elemanın bulunmaması.

KOBİ'ler genellikle siber güvenlik konusunda desteğe ihtiyaç duymuyor. İkinci en önemli neden, ederi kadar kaynağa sahip olmamaları. Bu tür küçük ve orta işletmeler büyüme odaklı olmalarından dolayı siber güvenlik alanında fazla yatırım yapmak istemiyor.

5 bin 900 dolar gibi fiyatlar talep eden bilgisayar korsanları, bunu devamlı olarak isteyebiliyor. Kimileri hiç durmadan fidye istemeyi devam ettirirken Bağcılar'da istenilen miktar verildiğinde ileriye gitmiyor. Ancak her durumda da garanti vermek imkansız. Küçük ve orta işletmeler güvenlik önemlerini arttırmak istiyorsa, siber güvenlik uzmanları istihdam etmeli ve buna kaynak ayırmalı. Peki sizce bu tür korumalar sağlamak için daha başka neler yapılmalı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.