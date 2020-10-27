Bu Uygulama ile Kod Yazmadan Yapay Zeka Geliştirin

Microsoft kod yazmadan yapay zeka geliştirme uygulaması ile herkesi makine öğrenimine teşvik ediyor. Kod yazmadan yapay zeka nasıl geliştirilir? İşte Microsoft'un sunduğu ücretsiz makine öğrenimi uygulaması.

Aslında yapay zeka (AI) makine öğreniminin karmaşıklığı, geliştirici için birtakım bilgi birikimi gerektiriyor. Ancak Microsoft, Lobe ile bunu değiştirmeyi umuyor. Bugün Microsoft, herkesin makine öğrenimi modelleri oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir yazılım olan Lobe'un genel bir önizlemesini sundu. Lobe teknik beceri gerektirmeden makine öğrenimi geliştirmenizi sağlıyor.

Kod yazmadan yapay zeka geliştirme uygulaması nedir?

Lobe, Windows veya Mac bilgisayarları için kullanılabilir olan ve herkesin görüntü sınıflandırması için makine öğrenimi modelleri oluşturmasına olanak tanıyan bir yazılım uygulamasıdır. Microsoft'a göre uygulamanın kullanımı çok basit: Bir kamera veya mevcut resimleri kullanarak veri kümesi oluşturun, kategorileri etiketleyin, yapay zekayı modelini eğitin, sonuçları inceleyin ve kendi makine öğreniminizi geliştirin.

Microsoft'un genel önizlemede sunduğu ücretsiz uygulama, veri bilimi deneyimi olmayan kişilerin görüntüleri Lobe'a aktarmasına ve makine öğrenimi veri kümesi oluşturması için bunları kolayca etiketlemesine yardımcı olacak. Lobe, doğru makine öğrenimi mimarisini otomatik olarak seçebiliyor ve herhangi bir kurulum veya yapılandırma olmadan eğitime başlıyor.

Lobe üzerinde model oluşturulduktan sonra, farklı platformlarda çalışacak şekilde dışa aktarılabilir. Lobe modelleri örneğin TensorFlow 1.x çalıştıran veya AWS, Google Cloud ve Azure'da barındırılan Python uygulamaları için TensorFlow 1.15 SavedModel olarak dışa aktarılabilir. Lobe ayrıca iOS, iPad ve Mac uygulamaları geliştirmek için Core ML aracılığıyla iOS'a da destek sunuyor.

Microsoft, Lobe'un halihazırda görüntü sınıflandırmasını desteklediğini, ancak gelecekte diğer model ve veri türlerine genişletmeyi planladığını söylüyor. Lobe'un kıdemli program yöneticisi Jake Cohen, "Makine öğreniminden yararlanmaları ve ilk kez denemesi için gerçekten daha fazla insana ulaşmak istiyoruz" dedi.

Kod yazmayı bilmeden makine öğrenimi geliştirmek isterseniz, Lobe'u buradan indirebilir ve uygulama için eğitim videolarına göz atabilirsiniz. Eğer Lobe ile kendi yapay zekanızı geliştirirseniz detayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!