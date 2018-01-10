Kodak, Kendi Kripto Para Birimini Çıkarmaya Hazırlanıyor

Son yıllarda Sony, Nikon ve Canon gibi rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan Kodak, eski günlerini adeta mumla arıyor. Fotoğraf endüstrisinde 80'li ve 90'lı yılların rakipsiz markası olan ABD'li firma, çok ilginç bir hamle yaparak KODAKCoin adı ile 'fotosentrik' bir kripto para çıkarmayı hedefliyor.

2017 yılında zirveye ulaşan kripto para çılgınlığına, fotoğraf endüstrisinin asırlık çınarı Kodak da katılıyor. Fotoğraf merkezli bir kriptokrasi olan KODAKCoin'in, dijital hesap defteri şeklinde kullanılacağı ve platformun fotoğrafçıların imaj haklarının korumasına yardımcı olacağı açıklandı. Ayrıca şirket, KODAKCoin'in fotoğrafçıların çalışmalarının alım satımında kullanılacağını ve böylelikle hızlı bir ödeme hizmetini hayata geçireceklerini söyledi.

Telif İhlallerine Son Verecek

Kodak ve WENN Digital ortaklığında kurulacak platform, fotoğrafçıların yeni eserlerini ve eski çalışmalarını kaydedebileceği, dijital bir hak sahipliği defteri anlamına geliyor. Fotoğrafçıların en önemli sorunlarının başında gelen telif ihlallerine son vermek isteyen Kodak, eser sahiplerinin hızlı ve güvenli bir şekilde para kazanabileceği bir sistem oluşturacaklarını belirtti.

Kodak CEO'su Jeff Clarke, teknoloji dünyasının son dönemde blockchain ve kripto para kavramlarıyla sallandığını söylerken, geleceğin bu gibi dijital platformlar üzerine inşa edilmesi gerektiği yorumunda bulundu. Clarke, "Kodak olarak her zaman eser sahiplerinin haklarını savunmaya gayret gösterdik. Bu mücadelemizi bir adım öteye taşımak için de KODAKCoin'i hayata geçiriyoruz. Fotoğrafçılar artık KODAKCoin ile işlem yapacak; böylelikle fotoğrafçılar imaj haklarını çok daha iyi koruyabilecek ve uzun yıllardır çözülmesi imkansız görünen problemler nihayet son bulacak" ifadelerini kullandı.

KODAKCoin ilk olarak 31 Ocak'ta ABD, İngiltere ve Kanada'da hizmete sunulacak.