Kodlama Dersleri İçin Öğrencilere Bilgisayar Dağıtılacak

Uzun süredir müfredata girmesi için çalışmalar yürütülen kodlama derslerine dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, derslerin daha kolay işlenmesi için okullara ekipman desteği verebileceklerini söyledi.

Türk Eğitim Derneği (TED) 90. Yıl Resepsiyonu'na katılan İsmet Yılmaz, derneğin doksanıncı yılını kutlayarak başladığı konuşmasına, Türkiye’deki eğitim hayatına dair verdiği bilgilerle devam etti. Özellikle kodlama derslerinin önemine değinen Yılmaz, ilk olarak eğitime ayrılan bütçeden bahsetti: "2018 yılında merkezi hükümet bütçesinden eğitime 134 milyar 727 milyon lira ayırdık. Bu miktar merkezi hükümet bütçesinin yüzde 18'inden fazladır. Milli gelirimizin yüzde 6,2'sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz." dedi.

Bakan Yılmaz, önümüzdeki dönemde ilkokulları, mesleki eğitim ve özel eğitim kurumlarını da FATİH Projesi kapsamına alacaklarına işaret ederek, "Kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini teminen öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Her öğrencinin bilgisayar sahibi olmasının ardından kodlama derslerini uygulamalı olarak alabileceğini ve bu yolla ilerleyen yıllarda Türkiye’nin ihtiyacı olan kalifiye kodcuların ortaya çıkabileceğini söyleyen İsmet Yılmaz, bakanlığın kodlama eğitimi üzerinde önemle durduğunu dile getirdi.