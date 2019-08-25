Koei Tecmo, Tokyo Game Show 2019 Listesini Açıkladı

Köln şehrinde gerçekleşen GamesCom 2019'u geride bıraktık. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu fuar da sona erdi. Ancak fuarlar oyun dünyası için henüz bitmedi. Sırada Tokyo Game Show 2019 var. Yayıncılar ve geliştiriciler şimdi de Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan bu fuar için hazırlık yapıyorlar. Katılımcıların arasında doğal olarak Koei Tecmo da yer alacak. Japon yayıncı, Chiba şehrindeki Makuhari Messe kongre merkezinde düzenlenecek olan fuara götüreceği oyunları açıkladı.

Tokyo Game Show 2019, bu sene 12 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. İlk iki gün şirketler için kapılarını açacak olan fuar, son iki gün ise halka açık olacak.

Koei Tecmo yakın bir zaman önce Tokyo Game Show 2019 için özel bir sayfa açtı ve gerek katılımda bulunacak, gerekse de ekranları başında takip edecek olan oyuncular için fuara götüreceği oyunlarının listesini yayınladı. Dead or Alive 6, Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation ve Nioh 2 gibi oyunların yer aldığı listenin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz: