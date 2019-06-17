'Koenigsegg Jesko'nun Özel Versiyonuyla Tanışın!

İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni hiper otomobili Jesko'yu tanıtmış ve bu modelden yalnızca 125 adet üretileceğini duyurmuştu. Koenigsegg’in şimdiye kadar ürettiği en üst seviyeli üretim modeli olan Jesko, çok sayıda üretilmiş olmasına rağmen çoktan tükendi bile.

Bir Jesko satın alabilecek kadar zengin olan fakat zamanında sipariş vermeyerek bu fırsatı kaçıranlardan biriyseniz, bu hiper otomobile sahip olabilmek için bir şansınız daha olduğunu belirtelim. Luxuryandexpensive adlı yeni bir lüks ağ, son bir Jesko daha üretmek konusunda Koenigsegg’i ikna etmeyi başardı. Jesko’nun özel versiyonu olarak üretilecek olan bu modele 'Koenigsegg Jesko Red Cherry Edition (Koenigsegg Jesko Kırmızı Kiraz Versiyonu)' adı verildi.

Özel versiyonda kullanılacak olan teknoloji ve aracın sahip olacağı güç, diğer 125 Jesko örneğindekiyle aynı olacak. Jesko’nun özel versiyonu, kırmızı kiraz rengi ve siyah renk temalı özel görünümüyle dikkat çekiyor. Hiper otomobilde, 21 inç’lik karbon fiber arka jantlar ve 20 inç’lik karbon fiber ön jantlar yer alacak. Jesko’da, ağırlığın mümkün olduğunca azaltılması amacıyla aracın birçok yerinde karbon fiber kullanılıyor.

Bu durumda, araçtaki tüm sıvılar da dahil olmak üzere Jesko’nun ağırlığı 1.420 kg oluyor. Şimdilik ilgili araç içi görseller paylaşılmadığı için, bu özel versiyon Jesko’nun iç mekanının nasıl bir görünüme sahip olduğunu bilemiyoruz. Ancak iç mekan hakkında bildiğimiz bir şey var ki, bu özel otomobili satın alacak olan kişi aracın iç döşemeleri konusunda 'deri' ya da 'Alcantara (Alkantara)' seçeneklerinden istediğini seçebilecek.

Jesko’nun muazzam gücü, ikiz turbolu 5.0 litrelik bir V8 motordan geliyor. Bu motor, E85 (%85 etanol, %15 benzin karışımı) kullanımıyla birlikte 1500 Nm tork ve 1.600 beygir güç üretebiliyor.

Koenigsegg Red Cherry Edition adlı bu özel model 2.350.000 euro yani 2.650.000 dolar (yaklaşık 15.500.000 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Bu özel aracın, dünya üzerinde paranın satın alabileceği en yüksek performanslı otomobillerden birisi olduğunu ve fantastik bir görünüme sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Jesko’nun üretimine 2020 yılının sonlarına doğru başlanacak ancak üretilen ilk örneğin ne zaman teslim edileceği henüz bilinmiyor.