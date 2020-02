Kojima Productions da GDC 2020'ye Katılmayacak

Geçtiğimiz hafta Sony ve Facebook, Game Developers Conference 2020 katılımlarını ayrı ayrı iptal ettiklerini duyurmuşlardı. Corona virüsü endişesi gerekçe gösterilerek alınan bu karardan sonra, organizasyon bir önemli ismi daha kaybetti. Kojima Productions da Game Developers Conference 2020'ye katılmayacağının duyurusunu yaptı.

Etkinliğe Kurucu Hideo Kojima ve Yapay Zeka Programıcısı Eric Johnson da katılımda bulunacaktı. Johnson 16 Mart 2020 tarihinde, Kojima ise Death Stranding ile ilgili kavramı, temayı, hikaye anlatımını, mekanikleri ve geliştirme aşamasını kapsayan tasarım felsefesini anlatacağı bir seansı 19 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planlıyordu ama bu karar değişikliği nedeniyle her iki seans da iptal olmuş oldu.

Duyuruyu Kojima Productions resmi internet sayfası ve sosyal medya üzerinden yapan Hideo Kojima, "Kojima Productions, Corona virüsüyle ilgili artan endişelerden dolayı 2020 Game Developers Conference katılımımızı iptal ederek zor bir karar verdik. Büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor olsa da bu iptal Hideo Kojima'nın 19 Mart'taki ve Eric Johnson'ın 16 Mart'taki seansını da kapsıyor."

