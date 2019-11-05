Kojima Productions, Film Çekimine de El Atacak

Büyük üstad Hideo Kojima, yeni oyunu Death Stranding ile bu hafta içerisinde karşımıza çıkacak. Oyun endüstrisini bırakma yönünde herhangi bir düşüncesi yok ve gelecek yıllarda yeni oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam edecek ama gönlünde yatan aslanın yönetmenlik olduğunu gayet iyi biliyoruz. Geliştirdiği oyunlarının gerek girişlerinde, gerekse de ilerleyiş esnasında epey uzun sinematik sahnelerle karşılaşıyorduk. Hatta bazıları o kadar uzun oluyordu ki, "Oyun herhalde bitecek." diyerek yanınıza patlamış mısır ve içecek alsanız yeriydi. Hideo Kojima yönetmenlik hayallerini Kojima Productions ile gerçekleştirecekmiş gibi görünüyor.

BBC Newsbeat Youtube kanalı üzerinde Death Stranding: Inside Kojima Productions adı altında yeni bir belgesel yayınlandı. Oyunun sahne arkasının da gösterildiği belgeselde, sunucu Steffan Powell Hideo Kojima ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, Kojima kısaca stüdyosunun film yapımındaki geleceğinden bahsetti: "Gelecekte, Kojima Productions filmler çekmeye başlayacak. Eğer bir şeyi iyi yaparsanız, o zaman her şeyi iyi yaparsınız."

Röportajın ilerleyen kısımlarında oyunların geleceğine değinen Hideo Kojima, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde oyunların bulut servisleri üzerinden oynanabilir hale geleceğini düşünüyor. Böyle olunca, oyunlar filmler ve diziler ile aynı ortamı paylaşacak ve herhangi bir ekrandan ulaşılabilecek. "Orada karşımıza çıkacak oyunun yeni biçimine çok büyük ilgi duyuyorum ve üzerine düşeceğim şey de bu."

BBC Newsbeat Youtube kanalı üzerinden yayınlanan belgeseli aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Death Stranding, 8 Kasım 2019 tarihinde öncelikle PlayStation 4 için satışa sunulacak.