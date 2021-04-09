Kojima Productions'ın Yeni Oyunuyla İlgili İddia: Yayıncı Microsoft Mu Olacak?

Kojima Productions'ın yeni oyunuyla ilgili iddia ortaya atıldı. Microsoft gizliden bir anlaşma yapmış veya yapacak olabilir. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Detaylar haberimizde.

Metal Gear Solid serisi ile oyun dünyasına büyük bir imza atmış olan Hideo Kojima, 2019 yılı içerisinde satışa sunduğu Death Stranding ile geri dönüş yapmıştı. Şu an için yeni projesi hakkında herhangi bir yorumda bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Kojima Productions cephesinde birçok farklı gelişme yaşanmıştı. Öncelikle Nisan ayı içerisinde devrim niteliğinde bir korku oyunu yapmak istediğini dile getiren Hideo Kojima, Mayıs ayı içerisinde büyük bir projenin geliştirilme aşamasında iptal edildiğini duyurmuştu. Ama sıradaki oyunun geliştirilme aşamasının başlarında olduğunu da sözlerine eklemişti. Ekim ayı içerisinde ise bu yeni proje için yirmi beş farklı pozisyonu kapsayan iş ilanları verilmişti. Söz konusu Hideo Kojima olunca, ister istemez karşımıza neyle çıkılacağını merak etmiyor değiliz. Malum, kendisi bizi her seferinde şaşırtmayı başarıyor.

Kojima Productions'ın Yeni Oyunu Microsoft Tarafından Yayınlanabilir

Yakın bir zaman önce ise VentureBeat tarafından bomba bir iddia ortaya atıldı. Bildiğiniz gibi Şubat ayının sonlarına doğru yeni bir Xbox sunumu gerçekleştirilmişti. Bu canlı yayın sırasında Xbox patronu Phil Spencer da kamera karşısına geçmişti. Bu gayet normal bir durum olsa da, bu esnada fonda Xbox logosunun yanında Kojima Productions stüdyosunu temsil eden maskot Ludens gözlerden kaçmamıştı. VentureBeat sitesinden Jeff Grubb, bunun Microsoft ile Kojima Productions arasında sıradaki oyun için imzalanmış veya imzalanacak olası bir anlaşmanın işareti olabileceğini iddia etti.

Hatırlayacağınız üzere Phil Spencer daha önceden de buna benzer bir olay ile karşımıza çıkmıştı. Xbox Series S modelinin resmi duyurusundan önce, konsolun esasen Yaz aylarında düzenlenen bir Xbox sunumu sırasında kameralara yansımış olduğu ama ne var ki bunun o anda kimsenin dikkatini çekmediği ortaya çıkmıştı. Şimdi benzer bir durum Kojima Productions için de geçerli olabilecekmiş gibi görünüyor. Bunu tabii ki zaman gösterecek.

Son olarak, geçtiğimiz ay içerisinde Al Hub tarafından Tokyo merkezli stüdyonun Sanat Yönetmeni Yoji Shinkawa ile bir röportaj da gerçekleştirilmiş. Bu röportaj sırasında Shinkawa, yeni oyunun sinyalini vermişti. Her ne kadar hiçbir şeyi açık etmemiş olsa da, bahsi geçen oyunun yakın bir zaman içerisinde duyurulacağını söylemişti.

Eğer Jeff Grubb tarafından ortaya atılan iddia doğru çıkarsa, bu oyunun muhtemelen ilk günden Xbox Game Pass servisine gelecek olması da kuvvetle muhtemel. Öte yandan, bu oyunun PlayStation konsollarına çıkıp çıkmayacağı ise merak edilecek olanların arasında yer alacaktır kesinlikle. Gelişmeleri takipte olacağız.