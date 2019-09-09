Kök Grubu, Yerli Otomobil Projesinden Ayrıldı

Türkiye'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli otomobil projesi, hala belirsizliğini koruyor. Projenin en önemli ve tecrübeli isimlerinden birisi olan Kök Grubu, yerli otomobil projesinden ayrıldığını açıkladı.

Yerli otomobil projesine ait çizimler ve modellemeler halen sürmekte iken, tahminler yılın sonunda ya da diğer yılın başında ilk prototip ile karşılaşacağımızı işaret ediyor. Kök Grubu haricinde Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding'in de desteğini sürdürdüğü projede, TOBB da kurumsal olarak desteğini bulunduruyor.

'Beş babayiğit' olarak bilinen ve yerli otomobilin üretimini üstlenen şirketlerden birisi olan Kök Grubu, bugün itibariyle projeden ayrıldığını açıkladı. Özellikle bu alanda en tecrübeli şirketlerden birisi olan Kök Grubu'nun bu projeden ayrılması, pek çok kişinin kafasında da soru işareti yarattı.

TOGG'dan ayrılmak istediklerini belirten bir mektup yazan Kök Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, konuyla alakalı herhangi bir sebep belirtmedi. Projeyi ne kadar etkileyeceği bilinmese de önemli bir kayıp olan bu ayrılıkla alakalı, herhangi bir açıklama bulunmuyor.