Köklü Karakter Kano, Mortal Kombat 11 ile Geri Dönüyor

Mortal Kombat 11 ile ilgili olarak 17 Ocak 2019 tarihinde özel bir canlı yayın yapılmış ve yeni oyun ile ilgili ilk detaylar da bu etkinlik sırasında paylaşılmıştı. Jax, Kung Lao, Liu Kang, Baraka, Sub-Zero, Shinook, Sonya Blade, Geras, Skarlet, Raiden, Kronika, Baraka ve Shao Kahn olmak üzere on üç kadar karakterin oyunda yer alacağı onaylanmıştı. Daha sonradan yapılan eklemeler ile Kabal, Reptile, Spawn, Cassie Cage ve Kitana da bu listeye eklenmiş ve genel sayı on sekiz olmuştu. Ne var ki, bu karakterlerden şu ana kadar sadece sekizinin, yani Scorpion, Baraka, Sonya Blade, Skarlet, Geras, Raiden, Sub-Zero ve Shao Kahn karakterlerinin oynanabilir olacağını öğrenmiştik. Etkinlikte ise oynanabilir olacak karakterlerin sayısı yirmi beş olarak görünüyordu. Bir diğer deyişle, geride açıklanmasını beklediğimiz on yedi oynanabilir karakter vardı. MortalKombat Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile bu sayı, on altıya düştü. Kano da oynanabilir karakterler listesine adını yazdırdı.

Kano duyurusu, esasında bu hafta içinde yapılacak olan bir diğer canlı yayın etkinliği sırasında duyurulacaktı ama hava muhalefeti yüzünden bu etkinlik ertelendi. Ancak NetherRealm Studios, duyuru için etkinliği beklememeye karar vermiş.

Greed personified.



Kano returns to Mortal Kombat in #MK11. https://t.co/1FVdgG6G1r pic.twitter.com/0TzPjq3LiS — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 31 Ocak 2019

Serinin köklü karakterlerinden bir tanesi olan Kano, ilk olarak Black Dragon olarak bilinen suç örgütünün lideriydi. Para veya kişisel kazanımı söz konusu olunca ihanet etmeyeceği kimse olmayan Kano, bunun sonucu olarak Shao Kahn'ın beyin takımının bir parçası ve en nihayetinde de Outworld'un ordularının generali olmuştu. Eylemleriyle de kendisini bulup adaleti sağlamak isteyen Sonya Blade karakterinin de baş düşmanı haline gelmişti. Bir diğer deyişle, yapılan bu duyuru, Sonya Blade tarafından pek hoş karşılanmayacak olsa gerek.