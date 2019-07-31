Komodo Ejderleri Hakkında Yapılan Araştırmalar Çarpıcı Sonuçlar Doğurdu

Bugüne kadar keşfedilmiş en garip canlılardan bir tanesinin de komodo ejderi olduğunu söyleyebiliriz. Kertenkele türüne çok benzemesine rağmen daha farklı kategorilere de yerleştirilebilen bu canlılar, bilim insanlarının ilgi odağı oldu. Komodo ejderi hakkında yapılan çarpıcı araştırmanın detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikli olarak komodo ejderleri bir kertenkele türü. Ancak bazı özellikleri memeli hayvanlarla neredeyse aynı. Bu nedenle komodo ejderinin aynı zamanda bir memeli canlı olduğu da düşünülüyor.

Komodo ejderleri hızlı reflekslere sahip

Dünyanın en hızlı koşan canlılarından bir tanesi hiç şüphesiz Komodo ejderidir. Sürüngenler soğukkanlıdır ve hızlı reflekslere sahip değildir. Ancak komodo ejderleri çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor.

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan sonuçlar incelendiğinde, komodo ejderinin güçlü bir mitokondri sistemine sahip olduğu görülüyor. Oksijeni çok hızlı bir şekilde yakarak kullanan ve hareket kabiliyeti sağlayan vücut metabolizmaları sayesinde daha yüksek refleksler ortaya çıkıyor.

Son olarak komodo ejderinin birbirlerine zarar vermeyen tükürük bezlerine sahip olduğu görülüyor. Bu tükürük bezleri, başka bir canlıyı ısırdığında ölümcül etki yaratabiliyor. Peki sizce de komodo ejderleri ile ilgili ortaya çıkmayan sırlar bulunuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.