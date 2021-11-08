Komşuların Tavuklarını Yiyen Köpek Meğer Köpek Değilmiş

Komşuların tavuklarını yiyen köpek büyüdükçe bir şeylerin ters gittiği anlaşıldı. Bir evcil köpek olarak kabul görmüş köpeğin aslında köpek olmadığı ortaya çıktı. Köpeğin sahibi Maribel Sotelo, Run Run adını verdiği hayvanın uzun bir süre sonra aslında köpek olmadığını öğrendiklerini dile getirdi.

Run Run, komşuların ördek ve tavuklarını yiyerek mahalle sakinlerini kızdırmaya başladığında mahalle sakinlerinden Run Run'ın sahibine tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine ise hayvan incelenmeye başlandı. Bu incelemenin sonucunda ilginç gerçek ortaya çıktı.

Komşuların Tavuklarını Yiyen Köpek Aslında Neydi?

Perulu bir aile, 6 ay önce Lima kentinde yer alan küçük bir yerden köpek yavrusu olduğunu düşündüğü bir hayvanı sahiplendi. Köpeğin sahibi Maribel Sotelo, hayvana "Run Run" adını verdiğini, başlangıçta mahallede yer alan diğer evcil köpekler ile oldukça mutlu bir şekilde oynadığını ama hayvan büyümeye devam ettikçe bir şeylerin ters gittiğini fark ettiklerini söyledi.

Run Run, kümeslerdeki ördekleri ve tavukları yiyerek mahalle sakinlerini kızdırmaya başlamıştı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinden Run Run'ın sahibine şikâyet geldi. Bunun üzerine hayvanın ince bacakları, büyük kuyruğu, sivri başı ve çıkık kulakları ile bir "And" tilkisi olduğu öğrenildi.

Hayvanın birkaç gün önce evden kaçtığı belirtildi. Bu nedenle Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Kurumu (SERFOR) yetkililerince hayvanat bahçesine ya da özel bir merkeze götürülmek üzere aranıyor.

Hayvanın aslında bir tilki olduğunu öğrenmesi ile ilgili açıklamada bulunan Sotelo, onun başlangıçta safkan bir köpek yavrusu olduğunu sandıklarını öne sürdü.

SERFOR’dan Walter Silva, tacirlerin birçok yabani hayvanı Loreto, Ucayali gibi Amazon bölgelerinden kaçırdığını ve Lima'da sattığını ifade etti.

Silva, yaban hayatı ticaretinin bu tür sonuçlarının olduğunu dile getirdi. Silva'ya göre tacirler, yavruları çalıp satıyor ve bunu yaparken de hayvanın ebeveynlerini öldürüyor. Bu yavrular gayri resmi pazarlarda yasa dışı bir şekilde alınıp satılıyor. Tabii ki satın alanların büyük bir kısmı tıpkı Sotelo ailesi gibi arka planda nelerin olup bittiğinden habersiz oluyor.

Silva'ya göre yetkililer bu yıl Lima'daki yabani hayvanlara el koymak için 128 operasyon düzenledi. Yasa dışı hayvan ticaretinin Peru'da 3 ila 5 yıl hapis cezası ile sonuçlandığını da sözlerine ekledi.