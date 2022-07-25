Komşusunun İnternetini En Çok Kullanan Ülkeler Belli Oldu

Gerçekleştirilen bir araştırmayla beraber komşusunun internetini en çok kullanan ülkeler belli oldu. Peki, paylaşılan listede hangi ülkeler yer aldı? Statista tarafından paylaşılan rapora dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Teknolojinin gelişmesi akıllı telefonlar, bilgisayar ve akıllı televizyonların yaygınlaşmasını sağladı. Bununla birlikte internet kullanımında da önemli ölçüde artış meydana geldi. Milyonlarca kişi, vaktinin çok büyük bir kısmını internette geçiriyor.

Bilgiye erişimi inanılmaz derecede kolay hâle getiren internet, günümüzde hemen hemen bütün evlerde mevcut. Peki, komşunun internetinin en fazla kullanıldığı ülkeler neler? Statista tarafından paylaşılan rapor, çoğu kişi tarafından merak edilen sorunun yanıtını gözler önüne serdi.

Komşusunun İnternetini En Çok Kullanan Ülkeler Listesi

Hollanda (%16)

Avusturya (%7)

Almanya (%7)

Fransa (%6)

İspanya (%5)

Amerika Birleşik Devletleri (%3)

Birleşik Krallık (%2)

Çin (%2)

Statista, internet kullanımı ile ilgili oldukça ilginç bir araştırma gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan araştırma ile beraber komşunun internetine en fazla bağlanan ülkeler belli oldu. Araştırma ekibi, bunu öğrenebilmek için çalışmaya katılan kişilere bir anket uyguladı.

Anket aracılığı ile elde edilen verilerin ışığında bir liste oluşturuldu. Statista tarafından paylaşılan listeye göre Hollanda ilk sırada yer alıyor. Hollandalı katılımcıların yüzde 16'lık kısmı, komşularının kablosuz internet ağlarına bağlandığını ifade etti. Bu oran, ikinci sıradaki ülkenin oranının iki katından daha fazla.

Hollanda'yı Avusturya ve Almanya takip etti. Alman ve Avusturyalı katılımcıların yüzde 7'lik kısmı komşularının Wi-Fi ağlarına bağlandığını söyledi. Dolayısıyla her iki ülke de ikinciliği paylaşıyor. Almanya ve Avusturya'yı ise Fransa takip etti.

Fransız katılımcıların yüzde 6'lık kısmı komşusunun kablosuz ağını kullandığını belirtti. ABD'li katılımcıların yüzde 3'lük kısmı ise komşularının Wi-Fi ağına bağlandıklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ni Birleşik Krallık takip etti. Birleşik Krallık'ın oranı yüzde 2 seviyesinde.

Çin'in oranı Birleşik Krallık ile aynı oldu. Gerçekleştirilen araştırmaya katılan Çinlilerin yalnızca yüzde 2'lik kısmı komşularının Wi-Fi yani kablosuz internet ağına bağlandığını ve kullandığını ifade etti.

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