Kömür Torbasından 360.000 Dolarlık Göktaşı Çıktı

Kömür torbasından göktaşı çıktı. Diyarbakır’da yaşayan şanslı bir vatandaş, kış aylarında yakmak için satın aldığı kömür torbasından 8 kilogram göktaşı çıktığını söylüyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan Yakup Ermiş isimli vatandaş, iddiaya göre Rusya’dan getirtilen 50 kilogramlık kömür torbasının ağırlığından şüphelendi. İlk başta kömür yerine taş koyulduğunu düşünen Ermiş, kömür torbasını aldığı şirketi arayarak şikayette bulundu.

Ermiş'in arkadaşı ise taşın sıradan görünmediğini söyledi ve taşa mıknatıs testi gerçekleşti. Test sonrasında taş mıknatısa yapışınca Ermiş bu durumdan şüphelendi ve taşın bir kısmını parçalayarak test ettirmeye gönderdi. Ankara başta olmak üzere birkaç şehirdeki araştırma merkezlerine sekizer gram örnek gönderen Ermiş, kömür torbasından çıkan taşın göktaşı olduğunu öğrendi.

Rusya'dan gelen kömür torbasında 1 milyon yıllık göktaşı yatıyor

Araştırma laboratuvarlarından gelen bilgi sonrasında gramının 45 dolara yakın bir paraya satışa çıkarıldığını dile getiren şanslı vatandaş, ciddi alıcılarla pazarlık edeceğinin altını çizdi. "Şu anda ham olarak net 8 kilogram. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan vatandaş başına gelen bu olayı şu şekilde değerlendirdi: