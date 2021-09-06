Kömür Torbasından 360.000 Dolarlık Göktaşı Çıktı
Rusya'dan gelen kömür torbasında 1 milyon yıllık göktaşı yatıyor. Gramının 45 dolar olduğu ifade edilen göktaşı satılacak.
Kömür torbasından göktaşı çıktı. Diyarbakır’da yaşayan şanslı bir vatandaş, kış aylarında yakmak için satın aldığı kömür torbasından 8 kilogram göktaşı çıktığını söylüyor.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan Yakup Ermiş isimli vatandaş, iddiaya göre Rusya’dan getirtilen 50 kilogramlık kömür torbasının ağırlığından şüphelendi. İlk başta kömür yerine taş koyulduğunu düşünen Ermiş, kömür torbasını aldığı şirketi arayarak şikayette bulundu.
Ermiş'in arkadaşı ise taşın sıradan görünmediğini söyledi ve taşa mıknatıs testi gerçekleşti. Test sonrasında taş mıknatısa yapışınca Ermiş bu durumdan şüphelendi ve taşın bir kısmını parçalayarak test ettirmeye gönderdi. Ankara başta olmak üzere birkaç şehirdeki araştırma merkezlerine sekizer gram örnek gönderen Ermiş, kömür torbasından çıkan taşın göktaşı olduğunu öğrendi.
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Rusya'dan gelen kömür torbasında 1 milyon yıllık göktaşı yatıyor
Araştırma laboratuvarlarından gelen bilgi sonrasında gramının 45 dolara yakın bir paraya satışa çıkarıldığını dile getiren şanslı vatandaş, ciddi alıcılarla pazarlık edeceğinin altını çizdi. "Şu anda ham olarak net 8 kilogram. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan vatandaş başına gelen bu olayı şu şekilde değerlendirdi:
"Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim. Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra biz de kendimize göre araştırmalarımıza başladık.
Kömür ticareti yapanlar Rusya’dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara’ya daha sonra farklı şehirlere 8’şer gram olarak gönderdim. Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşının 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor.
Biz bunu satacağız, faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar çıktığı söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazla da fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Şu anda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi. İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi. Araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı” dedi.
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