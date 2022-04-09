Konami AC Milan ile eFootball Ortaklığını Duyurdu

Konami Digital Entertainment B.V. bugün, İtalyan kulübü AC Milan ile eFootball özelinde bir yıldan uzun süreli bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu. Ortaklıkla beraber eFootball özel içeriklerle zenginleştirilecek. İşte detaylar!

Konami AC Milan ile eFootball Ortaklığı Yaptı

Ortaklık, 1 Temmuz 2022'de resmen yürürlüğe girecek ve AC Milan'ın stadyumu, San Siro başta olmak üzere oyuncuların 3D yüz taramaları ve İç Saha, Deplasman ve Kaleci gibi tam lisanslı formalar dahil olmak üzere bir dizi lisans hakkını kapsayacak. Lisans haklarının entegrasyon süreci 2022 yazından itibaren başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca Konami partnerlik kapsamında, AC Milan'ın tarihindeki ilk "Resmi Antrenman Giyim Ortağı" oldu. Erkek takımının antrenman kiti, ön tarafında eFootball logosunu içerecek ve önümüzdeki birkaç ay içinde ortaklığın diğer ayrıntılarıyla birlikte piyasaya sürülecek.

Konami Digital Entertainment B.V.'nin Avrupa Başkanı Naoki Morita düşüncelerini, "KONAMI, AC Milan ile bir kez daha çalıştığı için çok heyecanlı. Avrupa'nın en büyük futbol kulüplerinden birinin Ana Ortağı olmak ve markamızın antrenman formalarında yer alması inanılmaz bir fırsat. Kulüple birlikte çalışmayı ve birlikte yenilikçi bir ortaklık yaratmayı dört gözle bekliyoruz,” sözleriyle dile getirdi.

AC Milan'ın Mali Başkanı Casper Stylsvig ise duygularını şu sözlerle ifade etti, "Konami'nin Ana Ortaklarımızdan biri olarak AC Milan ailesine katılmasından ve erkek takımı için ilk Antrenman Giyim Ortağımız olmasından dolayı mutluyuz. Bu iş birliğinin sahip olduğu potansiyel bizi hem kulüp olarak hem de marka olarak birlikte ilklere imza atmamızı sağlayacağı için heyecanlandırıyor”

eFootball 2022, Konami Digital Entertainment tarafından geliştirilen ve Konami tarafından yayınlanan 30 Eylül 2021'de yayınlanmış bir futbol simülasyonu video oyunudur. Orijinal Pro Evolution Soccer (Japonya'da Winning Eleven olarak bilinir) serisinden eFootball serisine tamamen yeniden markalaştırıldıktan sonra oynaması ücretsiz bir oyun olmuştur. Efsane futbol oyunu serisi PES, eFootball adıyla yeniden markalaştı. Bu değişiklik, zenginleştirilmiş grafikler ve oynanışla sanal futbolda yeni bir çağın başlangıcının sinyalini veriyor.

Sadece eFootball 2022'nin sunabileceği yepyeni bir futbol deneyiminin tadını çıkarmaya hazır olun. Bu oyunu oynamak ücretsizdir ve bu sayede başta bir yatırım yapmadan üst düzey bir futbol heyecanının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca yıllık güncellemeler artık tamamen yeni bir oyun olmak yerine "sezon güncellemeleri" olacak. Bu oyunda, hayallerinizdeki takımı oluşturacak favori oyuncularınızı ve menajerlerinizi seçebileceksiniz.

Favori dizilişinizi ve taktiklerinizi uygulayan bir menajer seçin, oyuncularınıza antrenman yaptırarak onları formlarının zirvesine çıkarın ve dünyaya meydan okuyun. Gerçek dünyadaki eşleşmeleri baz alan bir sürü haftalık turnuva düzenlenecek ve bu sayede herkes için yepyeni ve heyecan verici bir deneyim sağlanacak. Gelecek güncellemelerde daha fazla oyun modu eklenecek, bu nedenle bu yenilikler için de gözlerinizi dört açın. eFootball 2022 şimdi PlayStation 4, Android, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows ve iOS için indirilebilir durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.